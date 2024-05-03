إصابة نجم الفريق |الزمالك يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي الكونفدرالية

أعلن مينا ماهر مقدم برنامج زملكاوي، عن غياب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق، عن مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "شيكابالا يُعاني من إصابة قوية في العضلة الأمامية وسيغيب عن الملاعب من 4 إلى 6 أسابيع وبالتالي هو خارج نهائي الكونفدرالية".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية والتي تحدد موعد مباراة الذهاب يوم 12 مايو الجاري في الملعب البلدي بمدينة بركان في المغرب .