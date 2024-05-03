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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة تُثري مصر.. الصادرات الزراعية ثاني مصادر الدخل القومي

صدى البلد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن الوزارة حريصة على زيادة حجم التعاون في مجال الصادرات الزراعية والخدمات البيطرية والثروة السمكية مع الجانب السعودي.

المرتبة الثانية من مصادر الدخل القومي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة في تصريحات تلفزيونية، أن الجانب السعودي يمثل سوق كبير للصادرات الزراعية المصرية وهناك استراتيجية لتعظيم هذه العلاقات، ما أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية من 4 ملايين طن إلى 7.5 مليون طن في العام الماضي، ما وضعها في المرتبة الثانية من مصادر الدخل القومي من العملة الأجنبية.

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