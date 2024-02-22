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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

رقم قياسي.. كيف حققت مصر قفزة هائلة في الصادرات الزراعية؟

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تجاوز إجمالي الصادرات المصرية نحو 3 مليارات دولارات خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2023، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

صادرات مصر الزراعية تغزو أسواق العالم وتحقق رقما قياسيا خلال 2022| تفاصيل - بوابة الأهرام
الصادرات الزراعية

صادرات مصر الزراعية

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن إجمالي الصادرات المصرية من السلع الزراعية بلغت نحو 3 مليارات و266 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو 3 مليارات و12 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2022، بزيادة بلغت نحو 254 مليون و106 ألف دولار.

وتشير البيانات إلى أن صادرات المانجو كانت في صدارة ترتيب أهم السلع الزراعية المصدرة خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 112 مليون و911 ألف دولار خلال الـ11 الأولى من العام الماضى، مقابل 86 مليون و575 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 26 مليون و336 ألف دولار، يليها صادرات بذور اليانسون بقيمة بلغت 47 مليون و206 ألف دولار خلال الـ11 الأولى من العام الماضى، مقابل 28 مليون و798 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها 18 مليون و408 ألف دولار.

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وتضمنت قائمة السلع الزراعية أيضا صادرات الفراولة الطازجة بقيمة بلغت 76 مليون و445 ألف دولار خلال الـ11 الأولى من العام الماضى، مقابل 58 مليون و395 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 18 مليون و50 ألف دولار، إلى جانب صادرات الزيتون المحفوظ مؤقتا بقيمة بلغت 17 مليون و304 ألف دولار خلال الـ11 الأولى من العام الماضى، مقابل 6 ملايين و773 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 10 ملايين و531 ألف دولار.

وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى. كما شهدت الصادرات الزراعية المصرية تطوراً كبيراً في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023.

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