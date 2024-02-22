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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

55 مليار جنيه.. كيف دعمت مصر السلع التموينية| 6 أشهر ذهبية

التموين
التموين

تبذل الحكومة ممثلة في وزارة التموين، جهودًا كبيرة على كافة المستويات قبل شهر رمضان؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية.

التموين تعلن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2023 | الهيئة الوطنية للإعلام
دعم السلع التموينية

دعم السلع التموينية

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع مصروفات مصر على دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بمقدار 23.52 مليار جنيه وبنسبة 74.4%، على أساس سنوي.

وبحسب بيانات لوزارة المالية، ارتفع إنفاق مصر على دعم السلع التموينية خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي إلى 55.11 مليار جنيه، مقابل 31.59 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام المالي السابق له.

ويشار إلى أن إنفاق مصر على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قفز إلى 195.59 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 138.22 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.

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وبصفة عامة، ارتفعت مصروفات مصر إلى 1.461 تريليون جنيه خلال المدة من يوليو حتى نهاية ديسمبر2023، مقابل 940.8 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام المالي الماضي، والتي جاءت بصورة رئيسية بارتفاع كبير في بند مصروفات فوائد الديون التي وصلت إلى 792.99 مليار جنيه.

وبلغ عدد البطاقات الذين  يستفيدون  من خلالها  21 مليون بطاقة، وقد تم اتخاذ هذه الخطوة لتوفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة للمواطنين، وضمان توفر السلع الأساسية للجميع، وسوف نستعرض معكم نصيب الفرد في صرف السلع التموينية خلال شهر رمضان المعظم.

توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع الأساسية على بطاقات التموين ضمن مقررات شهر فبراير الجارى باسعار اقل من الأسواق الأخرى

أسعار مقررات شهر فبراير التموينية

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيهًا.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 14.00 جنيهاً.

5- مكرونة 400 جم بسعر 7 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبن أبيض زنة 125 جرام بسعر 4.5 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيهات.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت سادة بجنيه ونصف.

26- بسكويت أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيهات.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر4 جنيهات.

التموين السلع التموينية دعم السلع التموينية اهلا رمضان رمضان

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