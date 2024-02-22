سعر السكر الحر بـ 27 جنيها .. مساعد وزير التموين: الوزارة تبيع بهذا السعر

سعر السكر وأماكن تواجدة أصبح يشغل بال كثير من المواطنين ، وماهو سعر كيلو السكر العادل التي توفرة أماكن التوزيع "سوبرماركت" ،ومدى توفره في السوق المحلى ، بالإضافة إلي تساؤلات عديدة يطرحها جمهور السوشيال ميديا حول موعد انتهاء أزمة السكر.



ويجيب الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، عن كثير من تساؤلات المواطنين أبرزها سعر السكر، قائلا :إن الوزارة تتوجه نحو أتساع منافذ معارض "أهلا رمضان" لبيع السلع بأسعار مخفضة.



أوضح عشماوي في تصريحات صحفية له، أن مخزون السكر يكفي حتى 4 أشهر مقبلة، مع الإضافة لدخول محصول البنجر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 2.8 مليون طن، والاستهلاك يقدر بـ3.2 مليون طن، وهذا يعني وجود ما يقرب من 400 ألف طن عجز في الإنتاج،موضحا أن هذا الفارق يتم استيراده من الخارج.

سعر السكر



وعن سعر السكر ، أفاد أن وزارة التموين تبيع كيلو السكر على بطاقة التموين بـ12.6 جنيه لـ64 مليون مواطن على بطاقة التموين، وكل مواطن يحصل شهريًّا على ما قيمته 50 جنيهًا، ويحصل على سعر زجاجة الزيت بـ30 جنيهًا، وهناك 32 سلعة تموينية للمستفيدين من منظومة التموين، ويحصل المواطن على دعم في الخبز يصل إلى 150 جنيهًا.



ولتحجيم سعر السكر ، لفت أن الوزارة قامت بإعداد مبادرة لبيع السكر الحر لحامل بطاقة التموين بـ27 جنيهًا، وتمت إتاحة 40 ألف طن للسلاسل التجارية، موضحًا أن السعر العادل للسكر في السوق بعد التحركات السعرية التي حدثت في البورصات العالمية تتراوح ما بين 35 لـ45، وهذا هو السعر في السوق الحر، لكن الدولة ملتزمة بتوفير السكر التموين، والسكر في المبادرة بـ27 جنيهًا.