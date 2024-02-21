أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية.. الإمارات تتصدر القائمة

تسعى الحكومة لمضاعفة أرقام الصادرات خلال العاملين المقبلين، بهدف الوصول بقيمتها لنحو 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب مضاعفة الصادرات للوصول إلى هذا الرقم؛ ما يتطلب البحث بقوة عن أسواق جديدة تنافسية للمنتجات وللسلع المصرية.

أكبر 5 دول مستقبلة للصادرات المصرية

أكبر 5 دول مستقبلة لـ الصادرات المصرية

وشهدت قائمة أكبر 5 دول استقبلت صادرات مصرية في نوفمبر الماضي تطورا جديدا، حيث شهدت تصدر دولة الإمارات للقائمة متجاوزه كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية في هذا الشهر.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الامارات استقبلت صادرات مصرية قيمتها 304 مليون و464 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 241 مليون و116 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت 63 مليون و348 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 259 مليون و389 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 454 مليون و165 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022.

وتضمنت القائمة الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية وسجلت إجمالي الصادرات المصرية إليها نحو 235 مليون و176 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 201 مليون و228 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 33 مليون و948 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية إلى إيطاليا والتي بلغت نحو 208 مليون و934 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 300 مليون و982 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، وأخيرا جاءت الصادرات المصرية إلى ليبيا وبلغت قيمتها نحو 201 مليون و638 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 83 مليون و546 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 118 مليون و92 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة الواردات بنسبة 9.9٪، حيث بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضي، مقابل 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها القمح بنسبة 41%، وواردات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 1.7%، والذرة بنسبة 5%، وأخيرا فول صويا بنسبة 14.6%.

وبلغت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب ما أعلنته وزارة التجارة والصناعة، في بيان الثلاثاء 6 فبراير 2024.