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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية: 15 شركة بالقطاع تبحث زيادة الصادرات إلي ليبيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ترأست مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية ، وفدا من رجال الأعمال المصريين يمثلون 15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية لزيارة ليبيا.

وناقش الوفد عددا من الملفات المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات، وتم التأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق هذا التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة.

وقال بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اللقاءات شهدت حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبي "محمد الرعيض"، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية "سعد الحنيش" والقائم بأعمال السفارة المصرية السفير "مصطفى تامر"  ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبو سته وعدد كبير من  رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

وأشار البيان إلي أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، حيث تُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتتم برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت "حلمي" أن السوق البيبي أحد أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية لكونه سوق كبير ويستوعب المنتجات المصرية وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلي السوق الليبي خلال الفترة القادمة وأن هذه الزيارة هي مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.

وشددت مي حلمي علي الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية لإنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا ، مؤكدة أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.

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