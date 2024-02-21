لمدة 5 أيام.. مواعيد صرف مرتبات فبراير ومارس بالزيادات استعدادًا لشهر رمضان

تعمل الدولة على دعم الموظفين والمتقاعدين، مع قرب حلول شهر رمضان الكريم الموافق يوم الاثنين 11 مارس 2024 ، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر فبراير الجاري هذا الأسبوع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ولمدة 5 أيام، وأعلنت الوزارة، في بيان سابق، مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، والتي تتضمن أيام الخميس المقبل 22 فبراير، والأحد، والاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل و25، و26، و27، و28 فبراير.

مواعيد صرف المرتبات

وستتيح الوزارة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية. وشددت الوزارة على الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية صرف المرتبات؛ من أجل تخفيف الزحام على ماكينات الصراف الآلي.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الخميس 8 فبراير على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ حزمة إجراءات اجتماعية من بينها رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات بحد أدنى بين 1000 جنيه و1200 جنيه.

وتزايدت معدلات البحث في هذه الفترة عن موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية، سيتم زيادة المرتبات للمواطنين خلال شهر مارس وقبل حلول شهر رمضان، ولكن هذا يعتمد على الإجراءات التشريعية وموافقة البرلمان، وحددت وزارة المالية في وقت سابق، 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024.

وهذا جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة:

الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأحد 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الإثنين 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

الأربعاء 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

أما عن جدول مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة، فقد جاء كالتالي: