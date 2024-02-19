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رئيس التحرير
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أخبار البلد

مرتبات متدنية .. الغزل والنسيج تطالب القابضة بزيادة بدل الوجبة الغذائية

صدى البلد

طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامه للعاملين بالغزل والنسيج والامين العام للاتحادين الدولي والعربي للغزل والنسيج وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن، من المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضه للقطن، زيادة البدل النقدي المخصص للوجبة الغذائية للعمال، نظرًا لارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد إبراهيم على أهمية تلبية احتياجات العمال في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال، والتي تتطلب التدخل الفوري لتخفيف الضغط عن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها.

وأشار رئيس النقابة إلى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية يضع ضغطًا إضافيًا علي العمال، موضحاً أن البدل النقدي للوجبه لم يتم زيادته منذ عام 2011 مما أفقدها قيمتها السوقية.

وأضاف إبراهيم أن عمال الغزل والنسيج تحملوا مالا يتحمله بشر، ورغم كل ما ذلك كانوا ومازالوا هم صمام الأمن والأمان للدولة المصرية في كل وقت وحين، رغم غلاء المعيشة والزيادة في أسعار المنتجات الغذائية بالإضافة الي الأجور المتدنية التي لا ترقي الي تلبية احتياجتهم الإساسية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس النقابة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج إلى التعاون لإيجاد حلول عادلة وملائمة لتلبية احتياجات العمال وتحسين ظروفهم المعيشية.

يأتي هذا التصريح في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العمال في مصر، والتي تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف المعنية للتخفيف من أعباء المعيشة على العمال وتحسين مستوى رفاهيتهم.

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