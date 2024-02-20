قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز دعمها للموظفين والمتقاعدين، بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك في يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، وتزايدت معدلات البحث في هذه الفترة عن موعد صرف مرتبات مارس بالزيادة الرئاسية، سيتم زيادة المرتبات للمواطنين خلال شهر مارس وقبل حلول شهر رمضان، ولكن هذا يعتمد على الإجراءات التشريعية وموافقة البرلمان.

توقيت صرف مرتبات ومعاشات مارس

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين العاملين في القطاع الحكومي بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه مع زيادة إضافية تتراوح بين 1000 و 1200 جنيه وتشمل هذه الجهود زيادة المعاشات بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليار جنيه لتستفيد منها نحو 13 مليون مواطن كما تشمل الإجراءات أيضًا رفع معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% مع تخصيص نحو 41 مليار جنيه لها خلال الموازنة الجديدة لعام 2024/2025 هذه الخطوات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة ورفاهية المواطنين.

ويتم توزيع المعاشات للمواطنين شهرياً ابتداءً من كل شهر ميلادي ومن المقرر صرف معاشات شهر مارس القادم في الأول منه وهو قبل بداية شهر رمضان المبارك بستة أيام متواصلة .

وأكد الرئيس السيسي، أن هذه الحزمة الاجتماعية تأتي لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ورفع مستوى الحياة، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وبالتالي أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تنفيذ هذه الحزمة الاجتماعية العاجلة الأكبر في تاريخ مصر ستبلغ 180 مليار جنيه، ولكن حتى الآن لم تحدد وزارة المالية إذا كان سيتم صرف الراتب قبل رمضان أم في منتصف رمضان.

وحددت وزارة المالية في وقت سابق، 5 أيام لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، يوم الخميس 21 مارس 2024.

وهذا جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة:

- الخميس 21 مارس 2024 أول أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الأحد 24 مارس 2024 ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الإثنين 25 مارس 2024 ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الثلاثاء 26 مارس 2024 رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

- الأربعاء 27 مارس 2024 خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024

أما عن جدول مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة، فقد جاء كالتالي:

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الوظيفية الممتازة: 12.200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الوظيفية العالية: 10.200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة لدرجة المدير العام: 9200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الأولى: 8200 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الثانية: 8000 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الثالثة: 7500 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الرابعة: 7000 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة الخامسة: 6500 جنيه.

مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة للدرجة السادسة: 6000 جنيه.

إجراءات الحماية الاجتماعية من الدولة

الجدير بالذكر، أن تساهم الحزمة الاجتماعية الجديدة فى تخفيف العبء على كاهل المواطن فى ظل الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، كما تعكس أيضًا حرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين بالدولة والقطاعات المختلفة، لدعم المواطن فى ظل جهودها لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات اتخذت الدولة خلال الأعوام السابقة العديد من الإجراءات لتحسين حياة المواطنين، بداية من توجيه الرئيس فى أبريل 2023، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48.8٪؜ للتخفيف عن المواطنين فى ظل الموجة التضخمية العالمية، وتخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9٪، مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام 2023، و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و6 مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة 58.2٪ عن 2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 31.5٪ مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪ مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالى الحالى.

ولفتت الدراسة أنه تعكس الحزمة الاجتماعية الجديدة توجه القيادة السياسية لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال زيادة المرتبات التى شملت موظفى الدولة وأصحاب المعاشات وبعض القطاعات مثل الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعلمين بالتعليم قبل الجامعى، وأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، والذى ينعكس إيجابيًا على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.

وسوف نرصد لكم أماكن صرف معاشات شهر مارس، والتي جاءت كالتالي: