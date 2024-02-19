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قيمة الزيادة وموعد صرف معاشات شهر مارس

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مريم كمال  مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن موعد صرف معاشات ومرتبات شهر مارس . 

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ينتظر الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف المعاشات بالزياده الجديده ، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من الحماية الاجتماعية شملت زيادة الأجور وتعيينات جديدة في عدة قطاعات.

وأعلنت  عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث ستم صرف المعاشات لنحو 11 مليون شخص.

وأهم ما يبحث عنه أصحاب المعاشات مع إثرار الزيادة الجديدة بداية من معاش مارس، وتبدأ الهيئة في صرف معاشات شهر مارس 2024 يوم 1 و2 من الشهر المُقبل بالزيادة الجديدة.

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كذلك من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها. 
قرارات الرئيس السيسي شملت مايلي :
* الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل
* رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
* زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
* علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.
* حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.
* تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
* 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
* 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
* 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
* 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
* 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.
* 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
* رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
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