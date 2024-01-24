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السائق دفع صفا كاملا من السيارات من أعلى الكوبري

العربيات طارت.. تفاصيل صادمة بحادث محور المريوطية | فيديو

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن حادث سقوط عربات من اعلى دائري المريوطية . 

شاهد الفيديو

تصدر حادث المريوطية مواقع البحث بعد أن تم تداوله بشكل كبير على السوشيال ميديا وأيضا من خلال برامج التوك شو، وذلك بسبب بشاعة الحادث الذي أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة وقوع الحادث واللحظات الأولى بعد سقوط سيارات من على الجسر الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل واقعة حادث مروع وقع في أعلى طريق دائري المريوطية.
وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة اصطدام سيارة نقل مقطورة بعدد من السيارات أعلى طريق دائري المريوطية، بأن عدم سيطرة قائد المقطورة على السيارة والسرعة الزائدة كانا سبب الحادث.

وكشفت التحريات أن سيارة النقل اصطدمت بـ8 سيارات أخرى بعد انحراف الطارة، وتسبب الحادث في سقوط 3 سيارات "ملاكي وميكروباص ونقل محملة بالمواشي"، من أعلى الطريق الدائري. 
وذكرت التحريات أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، كما تحفظ الأمن على سائق سيارة النقل المتسببة في الحادث.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق المشار إليه.
وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية.
وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وسقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق السيارة النقل المتسبب في حادث المريوطية، وطلبت النيابة إجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه مواد مخدرة من عدمه.
واعترف سائق السيارة التريلا إنه كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء الزلط وفي أثناء سيره على المحور قد فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري شديد وكثيف.
وأضاف خلال استجواب قوات الأمن له عقب التحفظ عليه بالمستشفى لإصابته بالحادث إنه لم يتمكن من التوقف ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات التي أمامه فقد اصطدم بهم لعدم قدرته لجذب الفرامل ولثقل السيارة لحمولتها بمواد البناء.
كما قد تبين من التحريات أن السائق من محافظة سوهاج ويعمل سائق على السيارة لنقل مواد البناء الزلط والرمل

وقد رصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الادارة العامة للمرور التفاصيل الكامله لحادث محور المريوطية الذي اطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ 8 سيارات اخرى وذلك من اعلى المحور لتسقط مهشمة على الارض من اعلي الكوبري.
وقد تضمن مقطع الفيديو ومدته سته وعشرون ثانية لحظه سقوط سيارة نقل محملة بالاغنام خرفان وبعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة واسقطتها من اعلى محور المريوطيه لتتطاير الاغنام بالجو و قد سقط بعضها نافقا بينما بالباقين من موقع الحادث بالمريوطيه.

وكان هذا الحادث هو حديث الناس على السوشيال ميديا فور وقوعه، كما علق عليه عدد كبير من المشاهير والاعلاميين.
وعلق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على حادث التصادم الذي وقع أمس أعلى الدائري بمنطقة المريوطية.
وقال ساويرس عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" الثلاثاء: سيارة النقل بالمقطورة ممنوعة أساسًا من التواجد في مكان الحادثة الشنيعة الله يرحم الضحايا، أساسا دي مقطورة ممنوع تطلع الكوبري".
 

 

 

 

 

 

 

مريم كمال حادث ى دائري المريوطية

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