وضع الحد الأقصى لأسعار 7 سلع استراتيجية أول مارس| تفاصيل

أكد علاء عز أمين عام الغرف التجارية، أن غالبية التجار والصناع شرفاء ويقومون بدورهم في توفير السلع بالأسواق.

قال علاء عز في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج “ حضرة المواطن ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، :" القانون يطبق على من يخالف ويقوم بحجب السلع والمغالاة في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية".

أضاف علاء عز:" مبادرة تطبيق وضع الحد الأقصى للأسعار على السلع بداية من أول مارس هي مبادرة من القطاع الخاص ".

تابع علاء عز:" سيتم البدء بوضع السعر الأقصى لـ 7 سلع استراتيجية أول مارس المقبلـ والمُصنع هو من يحدد الحد الأقصى من سعر بيع السلع".

أكمل علاء عز:" هذا الامر يؤدي إلى مزيد من التنافسية في السوق بين التجار وبالتالي يتم ضبط الأسعار في الأسواق ".