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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: الثوم موجود في الأسواق بسعر 30 جنيها

الثوم
الثوم

تحدث حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، عن أزمة الثوم المصري في الأسواق، قائلا: "قلنا إن الثوم المصري موجود، والثوم الحالي في الأسواق قابل للتخزين لعام مقبل، وقلنا لأهالينا إن الثوم المصري أكثر فعالية من نظيره الصيني".

وأضاف "نجيب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "الخلاصة"، المذاع عبر قناة "المحور": "لدينا بديل منتجات عالية الجودة والعالم كله يتهافت عليها ونصدر الثوم لأوروبا، والثوم المصري موجود في الأسواق والعالم يثق في منتجاتنا".

وتابع: "نناشد الأهالي بشراء احتياجاتهم، ونؤكد أن موسم الثوم مستمر حتى نهاية شهر إبريل، وسعره في الأسواق من 25 لـ30 جنيه، وكلما كانت لدينا إتاحة أكبر في المعروض، فإن الأسعار تنخفض وتكون في متناول كل مواطن مصري".

وواصل: "ليس لدينا مشكلات في المنتجات، ولكننا نقول إن المنتجات التي تسبب نزيفا في العملة الصعبة ويعاني الناس منها، فإننا يجب ألا نستوردها".
 

شعبة الخضروات والفاكهة الغرف التجارية الثوم الاسواق الثوم المصري

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