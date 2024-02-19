قانون رادع للتجار محتكري السلع.. النائب سليمان وهدان يوضح

أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أنه تم العمل على تشديد العقوبات ضد التجار محتكري السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوانين القديمة، كانت لا تتعدى غرامة 10 آلاف جنيه، ولكن في القانون الجديد، سيكون رادعا.

وقال سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن جهاز جماية المستهلك لا بد أن يكون له دور قوي لضبط الأسواق، إضافة إلى وزارة التموين، حتى يتم تطبيق القانون بشكل رادع.

الحبس والغرامة

وتابع أن مصر لديها فائض في السلع الإستراتيجية، سواء في الأرز أو السكر، مؤكدا انه على التجار عدم الاحتكار، لأن القانون سيكون رادعا وسيواجه التاجر الحبس والغرامة والغلق.