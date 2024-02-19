عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

«هتقبض كام بالزيادة
«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024

ينتظر الملايين من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة، والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة من الحماية الاجتماعية شملت زيادة الأجور وتعيينات جديدة في عدة قطاعات.

 

وعن  موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة ، فأعلنت عنه الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ، حيث ستم صرف المعاشات لنحو 11 مليون شخص.

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة |اعرف هتزيد كام ؟

التضامن الاجتماعي تتابع صرف معاشات شهر فبراير

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات مارس 2024

 موعد صرف معاشات مارس 2024 ، ما يبحث عنه أصحاب المعاشات مع إثرار الزيادة الجديدة بداية من معاش مارس، وتبدأ الهيئة في صرف معاشات شهر مارس 2024 يوم 1 و2 من الشهر المُقبل بالزيادة الجديدة.

أموال

أماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشاتهم من مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، كذلك من ماكينات الصراف الآلي لمختلف البنوك atm، بالإضافة إلى منافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية حال امتلاك صاحب المعاش أو القائم بالصرف واحدة منها. 

قرارات الرئيس السيسي شملت مايلي :

- الرئيس السيسي يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

معاشات مارس موعد صرف معاشات مارس 2024 أصحاب المعاشات زيادة المعاشات زيادة المعاشات 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

هل أصيب من جديد|تقارير صحفية: صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

بيان عاجل من حماس بشأن قرار تقييد دخول الفلسطينيين للأقصى في رمضان

موضوعات متعلقة

سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية عبر مكاتب البريد تيسيرا على المواطنين

موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة |اعرف هتزيد كام ؟

التضامن الاجتماعي تتابع صرف معاشات شهر فبراير

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

ترشيحاتنا

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

جانتس يكشف عن الموعد المقرر لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة

فورين بوليسي تعلن موعد حصول أوكرانيا على طائرات إف 16 الأمريكية

فرج عامر: زيارة مجلس الأهلي للزمالك حدث تاريخي يليق بقطبي الكرة المصرية

اعرف حقك.. محضر سرقة الكهرباء باطل في هذه الحالة

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب صادم.. مقطع فيديو يوثق لعب أفريقية مع ثعبان في النهر

ملابس ملفتة.. كارول سماحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان مكشوف.. ليلى علوي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

إطلالة لافتة.. هند صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ