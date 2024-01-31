موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين اصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

وفقا لبيان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024، يوم 1 فبراير 2024.

أماكن صرف معاشات فبراير 2024

يمكن للمواطنين صرف معاشات شهر فبراير 2024، من خلال الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية لهم والتي جاءت كالتالي:

- منافذ شركة فوري.

- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- منافذ البريد المصري.

- فروع البنوك.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات



تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024.

الاستعلام عن المعاشات



يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

و جاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .