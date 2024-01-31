عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

صرف معاشات شهر فبراير
صرف معاشات شهر فبراير 2024

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.. يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين اصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

 وفقا لبيان الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2024، يوم 1 فبراير 2024.

أماكن صرف معاشات فبراير 2024

يمكن للمواطنين صرف معاشات شهر فبراير 2024، من خلال الأماكن التي وفرتها هيئة التأمينات الاجتماعية لهم والتي جاءت كالتالي:

- منافذ شركة فوري.

- من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

- منافذ البريد المصري.

- فروع البنوك.

موعد الزيادة الجديدة للمعاشات


تنص المادة رقم 35 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2024، على زيادة المعاشات بحد أقصى 15% في يوم 30 يونيو من كل عام، بحيث يتم صرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من أول يوليو، وبناءً عليه من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المعاشات الجديدة 2024 في 1 يوليو 2024.

الاستعلام عن المعاشات


يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن كل ما يخص المعاشات من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

و جاء قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الهيئة العامة للتأمينات الزيادة الجديدة للمعاشات صرف الزيادة الجديدة صرف معاشات فبراير زيادة المعاشات الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خبر كالصاعقة.. إعلان هام من مرتضى منصور

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

موضوعات متعلقة

شروط طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

كيفية استخراج رخصة قيادة موتوسيكل

4 آلاف جنيه لجرام عيار 21.. سعر الذهب الآن في مصر

طريقة استخراج برنت تأمينات 2024

على مدار 24 ساعة.. كيفية استخراج شهادة الميلاد 2024

كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2024

قدم الآن وظائف خالية بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

كيفية الذهاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ترشيحاتنا

بحث إدخال المساعدات لغزة.. مصر تطالب أمريكا وحلفاءها بالعدول عن وقف تمويل الأونروا

أمطار غزيرة ورعدية.. تحذير عاجل من هيئة الأرصاد لسكان هذه المحافظات

اللي بيلعبوا بيه هيندموا.. أبوالعينين: أزمة الدولار ستنتهي قريبا وبعيدا عن قرض صندوق النقد

تفاصيل تعدّي شخص على طبيب بالضرب داخل مستشفى بمدينة نصر

لم تكن رؤية منامية.. حديث عن الإسراء والمعراج والأدعية المُفضلة

كيفية استخراج شهادة وفاة كمبيوتر أول مرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. نوال الزغبي تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام |شاهد

عبدالله السعيد إلى الزمالك رسميًا|مفاجأة حول راتبه في القلعة البيضاء.. كم يتقاضى؟

فستان مجسم.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

فيديو

معجزة ربانية.. اكتشاف نوع من النمل يعالج الجروح الخطيرة

"مبسوطة".. هنا الزاهد تعلق لأول مرة على انفصالها عن أحمد فهمي

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ