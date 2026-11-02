الجامعة العربية تحتفي باليوم العربي للتمريض والقبالة وتثمن جهود الكوادر التمريضية

تحتفل جامعة الدول العربية في الثالث من نوفمبر من كل عام باليوم العربي للتمريض والقبالة، تقديرًا لعطاء الكوادر التمريضية والقابلات، ودورهم المحوري في حماية صحة المجتمعات وتعزيز جودة الرعاية الصحية، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء الصحة العرب رقم (12) الصادر في مارس 2021، والذي اعتمد هذا اليوم تكريمًا للدور الأساسي لكوادر التمريض والقبالة، وبشكل خاص خلال مواجهة جائحة كوفيد-19.

ووجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهذه المناسبة، تحية إجلال لكل ممرض وممرضة وقابلة، مؤكدة أن الاستثمار في التمريض والقبالة يمثل استثمارًا مباشرًا في سلامة المرضى وجودة الخدمات الصحية، وشريكًا رئيسيًا في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز جودة الرعاية الصحية.

الاستثمار في التمريض والقبالة

وأشارت إلى أن طواقم التمريض تمثل العمود الفقري لنظام الرعاية الصحية، باعتبارهم أول من يقف إلى جانب المريض طوال فترة إقامته وحتى مغادرته، كما يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات والطوارئ، بما يقدمونه من إنسانية ومهنية وتفانٍ يستحقون عليه كل الشكر والتقدير.

وأكدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب التزامها بالعمل مع الوزارات والهيئات المعنية لدعم وتفعيل دور الاختصاصيين في التمريض والقبالة، وتعزيز برامج التطوير المهني المستمر للممرضين والممرضات والقابلات.

وأوضحت الأمانة العامة أنها تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، مشيرة إلى إقرار مجلس وزراء الصحة العرب الاستراتيجية العربية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2030.

كما اعتمد مجلس وزراء الصحة العرب، عام 2022، القرار رقم (8) في فقرته الثانية، بشأن إقرار شعار عربي موحد للاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة، فيما أكد المجلس خلال دورته العادية الستين في مايو 2024 أهمية إشراك قيادات مهنتي التمريض والقبالة في وضع السياسات بوزارات الصحة.