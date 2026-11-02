وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني خلال اتصال هاتفي جرى اليوم /الإثنين/ أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتجنب العودة إلى العمليات العسكرية، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة .

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الحالية المبذولة لخفض التصعيد .

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين أكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين مصر والأردن خلال المرحلة الراهنة، وتكثيف الجهود المشتركة لاحتواء التوترات الإقليمية، لما لها من تداعيات وخيمة على أمن واستقرار دول المنطقة بأسرها.

وجاء الاتصال الهاتفي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .