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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح معرض جديد لـ"أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية في أشمون بالمنوفية ..صور

افتتاح معرض اهلا
افتتاح معرض اهلا رمضان في المنوفية

افتتح خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية المعرض الجديد "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام على أرض موقف مصر القديم والمطل علي شارعي الروضة وسعد زغلول بمدينة أشمون علي مساحة 600م وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع .

وأشار النمر أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

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التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنوفية لإقامة معارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .

اهلا رمضان أسعار مخفضة للمواطنين افتتاح معرض الحملات التموينية السلع الأساسية والاستراتيجية تكثيف الحملات التموينية بيع السلع الغذائية شهر رمضان الكريم

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