عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة المنوفية لإقامة معارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

معارض اهلا رمضان
معارض اهلا رمضان بالمنوفية

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود محافظة المنوفية في التوسع في إقامة معارض ومنافذ لبيع احتياجات المواطنين خلال الشهر المبارك من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة.

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان".

 

حيث افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بمدينة الباجور ، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين ، يأتي هذا في  ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستعداد التام لشهر رمضان المعظم وتوفير كافة السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع ورفع العبء عن كاهلهم. بحضور  المهندسة مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين .

 

حيث تفقد المحافظ منتجات المعرض والذي يضم  ( الأرز ، مكرونة ، زيت ، عدس ، فول ، سمن ، فراخ مجمدة ، لحوم ، دقيق ، ألبان ، خضروات ، منظفات ، معلبات ) وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة ، وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق ، موجهاً وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها  بصفة مستمرة  أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

 

وخلال افتتاحه للمعرض ، أشار محافظ المنوفية  إلى أن افتتاح " معارض أهلا رمضان "  تأتي تباعاً  بكافة أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار ، لافتاً أننا مستمرون في إقامة العديد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة  لتغطية  كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الميداني على جميع المعارض  للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع  وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم.

 

وأكد أبو ليمون على أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الادارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

FB_IMG_1708504339858
FB_IMG_1708504339858
FB_IMG_1708504314166
FB_IMG_1708504314166
FB_IMG_1708504305711
FB_IMG_1708504305711
FB_IMG_1708504310378
FB_IMG_1708504310378
FB_IMG_1708504301905
FB_IMG_1708504301905
FB_IMG_1708504298662
FB_IMG_1708504298662
FB_IMG_1708504295973
FB_IMG_1708504295973
التنمية المحلية محافظة المنوفية السلع الغذائية شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الإسماعيلية في التوسع بإقامة معارض لاحتياجات المواطنين

ترشيحاتنا

بعد الفيتو.. أبوالغيط: المواقف الأمريكية تخصم من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز شللها

هشام آمنة: تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض 28 مليار جنيه

إعداد استراتيجية للاقتصاد الأزرق لتطوير المناطق الساحلية والبحيرات بالتعاون مع البنك الدولى

قرار عاجل جديد بشأن المتهمين بقـ.تل اللواء اليمني العسكري في الجيزة

قتلى ومصابون في العدوان الإسرائيلي على دمشق |فيديو وصور

المستشفيات التعليمية تطلق مشروع الميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية بمعهد القلب القومى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

العلماء يؤكدون: المحيط الأطلسي سيتحول لحلقة من النار قريبًا.. كيف؟

ملابس غريبة.. نسمة محجوب تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

هل يتم تبكيرها.. جدول صرف رواتب شهر مارس بالزيادة قبل بداية رمضان

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ