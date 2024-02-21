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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بالإزالة الفورية للتعديات على الأراضي الزراعية في المهد

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بعدم السماح بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
تكليفات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لمتابعه جهود التعامل مع مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالتها والتجهيزات الجارية لاستقبال قانون التصالح في بعض مخالفات البناء   . 
حيث أكد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الإعداد الجيد لتطبيق إجراءات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون نظراً لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين حيث سيسهم فى استقرار أوضاعهم وذلك في ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين . 
وقد أكد محافظ الجيزة علي الانتهاء من تجهيز ورفع كفاءة ٢١ مركز تكنولوجي علي مستوي الأحياء والمراكز والمدن لاستقبال المواطنين الراغبين في تقديم ملفاتهم الخاصه بالتصالح في مخالفات البناء وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية والاعلان عن بدء تلقي الطلبات لافتا انه تم وبالتنسيق مع وزارات التخطيط والتنمية المحلية دعم المراكز التكنولوجية بحوالي ٢٢٧ جهاز حاسب الي لتيسير المعاملات والتسهيل علي المواطنين بالإضافة الى تدريب ٢٣٠ موظف بالمراكز التكنولوجية لتحسين كفاءة العمل . 
وخلال اللقاء شدد محافظ الجيزة علي سرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية ووفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع مؤكداً انه غير مسموح التقصير في العمل موجها بمتابعة أداء الشركات المنفذة والتأكد من التزامها بالمعايير المحددة في مشروعات الرصف والتطوير .
اللقاء الذي ترأسه المحافظ جاء بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومدير مديريات التموين والطب البيطري ومباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز .

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