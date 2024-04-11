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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المركزي للمبيدات يعلن استمرار استقبال عينات الصادرات الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

صدى البلد

أكد الدكتور شكر عبد السلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المعمل يستمر في استقبال عينات الصادرات الزراعية المصرية، إلى جانب عينات الأغذية الواردة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وعلى مدار 24 ساعة.

وقال عبد السلام إن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، ضمن الدور الوطني الذي يؤديه المعمل لضمان تدفق الصادرات الزراعية المصرية.

ولفت شكر إلى أن المعمل يطبق منظومة محكمة تمكنه من إصدار شهادات بنتائج العينات المختلفة خلال 24 ساعة فقط من تاريخ استلامها، وهي سابقة مهمة ولأول مرة في تاريخ مجال تحليل متبقيات المبيدات والملوثات في مصر، وهو ما يدعم عملية دفع عجلة الصادرات الزراعية المصرية، وزيادة فرصها في النفاذ إلى الأسواق العالمية، واستهداف زيادة المصدر منها في ظل استراتيجية الدولة ووزارة الزراعة في تعظيم الوارد من العملة الصعبة، عن طريق صناعة سمعة مميزة لكافة الصادرات الزراعية المصرية.

وكشف عن أن المعمل طبق لأول مرة منظومة "QR code" لتأمين شهادات تحاليل العينات الصادرة من المعمل، وهو ما يعتبر طفرة في مجال التحويل الرقمي بوزارة الزراعة.

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