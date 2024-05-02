رحلته من الحرب العالمية إلى الزراعة.. تفاصيل اتهام الولايات المتحدة لروسيا باستخدام مواد كيمائية محظورة بأوكرانيا .. وتلك آثاره

اتهمت الولايات المتحدة روسيا رسميا باستخدام الأسلحة الكيميائية "كوسيلة للحرب" ضد أوكرانيا وفرضت عقوبات جديدة شاملة على الشركات الروسية والهيئات الحكومية، وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN فقد قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء إنها "توصلت إلى قرار... بأن روسيا استخدمت السلاح الكيميائي الكلوروبيكرين ضد القوات الأوكرانية في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وأضافت أن روسيا استخدمت أيضًا "عوامل مكافحة الشغب" أو الغاز المسيل للدموع خلال الحرب في انتهاك لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن استخدام مثل هذه المواد الكيميائية ليس حادثا معزولا، وربما يكون مدفوعا برغبة القوات الروسية في طرد القوات الأوكرانية من المواقع المحصنة وتحقيق مكاسب تكتيكية في ساحة المعركة، وتلك تفاصيل الأزمة.

شهادات من القوات الأوكرانية .. والكرملين ينفى

وبحسب ما نشرته الشبكة الأمريكية، فإنه يتوافق الاستنتاج الأمريكي مع شهادة القوات الأوكرانية التي تقول إنها واجهت مواجهات متزايدة بالغاز والمواد الكيميائية المهيجة الأخرى في أجزاء من خط المواجهة مع القوات الروسية في الأشهر الأخيرة، وفي بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في مارس، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها سجلت أكثر من ألف حادث استخدمت فيها روسيا "ذخائر الغاز المسيل للدموع المجهزة بمواد كيميائية سامة محظورة للاستخدام الحربي، مع 250 حالة في فبراير وحده.

فيما نفى الكرملين الاتهامات الأمريكية، وردا على سؤال عنهم خلال مؤتمر صحفي دوري، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: “لقد رأينا الأخبار حول هذا الأمر، وهذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، ولا يدعمها أي شيء، وكانت روسيا وستظل ملتزمة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحتى إجلاء الجرحى يعرض مركباته المحدودة للخطر من هجمات الطائرات بدون طيار الروسية.

من الحرب العالمية إلى الزراعة

وقد تم استخدام الكلوروبيكرين على نطاق واسع كعامل حربي كيميائي في الحرب العالمية الأولى، لكنه لم يعد مسموحًا للاستخدام العسكري، ويستخدم الآن في الغالب في الزراعة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فهو يهيج الرئتين والعينين والجلد، ويمكن أن يسبب الغثيان والقيء والإسهال الذي يستمر لأسابيع، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وبموجب قانون صدر عام 1991 ضد استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، فإن وزارة الخارجية الأمريكية تعيد فرض القيود على التمويل العسكري الأجنبي، وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وتراخيص التصدير للمواد الدفاعية والمواد الحساسة للأمن القومي المتجهة إلى روسيا، وبحسب ما ذكرته الوزارة، فإنها تفرض عقوبات على ثلاثة كيانات حكومية روسية مرتبطة ببرامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية في البلاد وأربع شركات روسية ساهمت في تلك الهيئات الحكومية، وكان هذا الإعلان جزءًا من مجموعة من ما يقرب من 300 عقوبات جديدة ضد شركات وشخصيات في دول متعددة لدعمهم الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك الصين وأذربيجان وبلجيكا وسلوفاكيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

ليست الحادثة الأولى .. الحرب الكيماوية خطر دائم مع روسيا

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت روسيا في السابق من شن حرب كيميائية في أوكرانيا؛ وفي مارس 2022، بعد شهر من بدء الغزو، قال الرئيس جو بايدن إن الناتو سيرد إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، وفي إبريل الماضي، وفي قمة مجموعة السبع، قال وزراء خارجية الدول الأعضاء في بيان مشترك إن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة" في حالة أي استخدام للأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية.

ومنذ ذلك الحين، حذر المسؤولون الأمريكيون من وجود علامات تشير إلى أن روسيا فعلت ذلك على أي حال، ففي نوفمبر، استشهد مالوري ستيوارت، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الحد من الأسلحة والردع والاستقرار، بتقارير من أوكرانيا تفيد بأن موسكو تستخدم عوامل مكافحة الشغب في الحرب، ويقول الأوكرانيون الموجودون على الخطوط الأمامية إنهم واجهوا هجمات متزايدة بالغاز، وفي ديسمبر، وقال مسعف قتالي أوكراني إنهم سجلوا ما لا يقل عن تسعة حوادث حيث أسقطت طائرات بدون طيار غازًا كاويًا وقابلاً للاشتعال على الخطوط الأوكرانية.

بينما قال مسؤول استخباراتي أوكراني آخر لشبكة CNN إن المادة التي نشرها الروس كانت أحد أشكال غاز CS، المعروف أيضًا باسم الغاز المسيل للدموع، وقال جنديان نجيا من هجوم بالغاز لشبكة CNN إنهما أصيبا بجروح، بما في ذلك حروق وكدمات في الوجه وداخل الفم والحلق.

تاريخ سيئ السمعة لموسكو

واستخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب القانون الدولي. وقد وقعت روسيا على تلك المعاهدات وتدعي أنها لا تمتلك أسلحة كيميائية، ولكن تم بالفعل ربط البلاد باستخدام غازات الأعصاب ضد المنتقدين في السنوات الأخيرة، وتشمل هذه الحالات تسميم سيرجي سكريبال وأليكسي نافالني - الذي توفي الأخير في فبراير أثناء سجنه في مستعمرة جزائية في سيبيريا. وكان المنتقد الشرس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، البالغ من العمر 47 عامًا، قد فقد وعيه بعد أن كان يمشي، وفقًا لما ذكرته مصلحة السجون الروسية؛ سبب وفاته غير واضح.

وقالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء إنها ستفرض أيضًا عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد مرتبطين بوفاة نافالني: مدير السجن الذي سُجن فيه نافالني؛ ورئيس الحبس الانفرادي الذي أشرف على زنزانة نافالني، وكذلك ساحة المشي التي يُزعم أنه انهار فيها ومات؛ والمدير الطبي للسجن.