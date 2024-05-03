خطوات سداد المخالفات المرورية إلكترونيا

تسعى الحكومة إلى تقديم خدماتها للمواطنين عبر الانترنت وذلك فى إطار للتحول الرقمي حيث يمكنك سداد مخالفات المرور عبر خطوات سهلة وبسيطة.



حيث أتاحت أنظمة السداد الحديثة توفير الوقت والجهد على المواطن حيث يمكن دفع مخالفات المرور من المنزل اونلاين دون الحاجة إلي الوقوف فى طوابير.



طريقة سداد مخالفات المرور أونلاين



وتشمل طرق شداد مخالفات المرور أونلاين وبدون مشاوير ما يلي :-



- يتم دفع مخالفات المرور من خلال موقع مرور مصر، الذي أطلقته وزارة العدل

- يتم من خلال الموقع الاستعلام عن المخالفات المرورية وسدادها إلكترونيا

خطوات سداد مخالفات المرور إلكترونيا

- يقوم المواطن بالدخول على موقع مرور مصر للاستعلام عن مخالفات المرور وإدخال البيانات المطلوبة

- يتم ارسال طلب ثم اختيار الطريقة الملائمة من طرق الدفع المُبينة على الموقع بالضغط على كلمة استمرار

- يتم كتابة بيانات بطاقتك الائتمانية والتي سيتم استخدامها من أجل الدفع

أنظمة لسداد مخالفات المرور

-دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد عن طريق الذهاب إلى أي مكتب البريد وتقديم البطاقة الشخصية ورخصة السيارة

- يتم تسليم الرخصة إلى الموظف المختص داخل مكتب البريد الذي يتولى الكشف عن مخالفاتك المرورية،

- سيتم ابلاغك بقيمة المخالفة المستحقة

- سداد قيمة شهادة براءة الذمة، واستلامها من مكتب البريد

سداد مخالفات المرور عبر الانترنت

ويتيح الموقع الرسمي للنيابة العامة إمكانية التصالح الفوري فى مخالفات المرور والدفع أون لاين دون الحاجة لضياع الوقت.

- تبدء أولي خطوات سداد المخالفات المرورية بالدخول على موقع النيابة العامة

-فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات المرور

- ومن بين خطوات سداد مخالفات المرور بالضغط على «التصالح الفوري» .

- يتم اختيار مخالفات رخص المركبات / مخالفات رخص القيادة.

- يتم فى هذه الخطوة بإدخال البيانات، اضغط على إجمالي المخالفات.

- ولاستكمال باقي خطوات سداد مخالفات المرور يتم الضغط على تفاصيل المخالفات ثم يطلب منك ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف ثم اضغط على تفاصيل المخالفات.

- ثم يتم اختيار بعدها خدمة «التصالح».

- وفى الخطوة الأخيرة سوف يظهر امامك قيمة المخالفات ومن ثم إتمام عملية الدفع.