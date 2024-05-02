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تحقيقات وملفات

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة

تدشين اتحاد القبائل
تدشين اتحاد القبائل العربية

اتحاد القبائل العربية.. بدافع ذاتي لتحقيق التنمية في سيناء، تم تدشين اتحاد القبائل العربية ويضم 30 قبيلة مصرية سيناوية، ويضم المجلس شريحة كبيرة من المجتمع، ويعد المجلس ظهيرًا شعبيًا يدعم مؤسسات الدولة في سيناء.

اتحاد القبائل العربية

ويضم اتحاد القبائل العربية، قبيلة الترابين وهي من أكبر القبائل انتشارا فى شبه جزيرة سيناء والدول العربية، وقبيلة السواركة، وقبيلة المساعيد، وقبيلتا السماعنة والسعديين، وقبيلة العيايدة، وقبيلة الرميلات، وقبيلة البياضية، وقبيلة العقايلة، وقبيلة الدواغرة، وقبيلة الرياشات.

كما يضم اتحاد القبائل العربية، قبائل العبايدة والتياهة والحوات والنجمات وبلي والأخارسة والصفايحة، بالإضافة إلى قبيلة بنى فخر وأولاد سليمان والأغوات وحجاب وأبو شيته وعروج والسلايمة، والأحيوات والحويطات والعزازمة والشوربجي والشريف وأولاد سعيد.

القبائل العربية ومواجهة التحديات

وأعلن النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، تأسيس الاتحاد بشكل رسمي وسط حضور مكثف من أبناء ومشايخ سيناء، وقال بكري إن القبائل العربية لها أدوار تاريخية في حماية الوطن ووقفت خلف القوات المسلحة والشرطة. 

ولفت مصطفي بكري، إلى أن الاتحاد يضم رموزًا وقيادات لتحقيق أهداف متعددة منها توحيد الصف للقبائل لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن، ويهدف الاتحاد لتبني القضايا الوطنية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لحماية الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمرات وفعاليات في جميع المحافظات. 

ويستهدف اتحاد القبائل العربية، خلق إطار شعبى وطنى يضم أبناء القبائل العربية لتوحيد الصف وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد، دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها، إلى جانب السعى الدؤوب لتبنى القضايا الوطنية والتواصل مع جميع القبائل العربية للوصول إلى قواسم مشتركة في إطار الدولة وخدمة لأهدافها.

جهود اتحاد القبائل العربية

ويعمل اتحاد القبائل العربية على تحقيق التنمية في سيناء، ودشّن مجلس القبائل العربية مبادرة "وطن واحد" لتحقيق التنمية المتكاملة، كما قدم يد العون للأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم، كما تم تدشين مدينة السيسي.

وعمل الاتحاد على مساعدة غير القادرين لمواجهة أعباء الحياة، كما أطلق فعاليات متعددة تحت شعار "حكاية خير" لدعم غزة، وأطلق مبادرة “إفطار دون طعام” تضامنا مع غزة.

تدشين مدينة السيسي

وأعلن اتحاد القبائل العربية، اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسًا شرفيًا للاتحاد، واختيار الشيخ إبراهيم العرجاني رئيسًا للاتحاد، كما أعلن الاتحاد عن تدشين "مدينة السيسي" خلال مؤتمره الأول. 

ويأتي تدشين مدينة "السيسي"، في إطار جهود اتحاد القبائل العربية للمساهمة في نهضة سيناء، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء المحافظة، ولاقي تدشين مدينة السيسي ترحيبًا كبيرًا من أهالي سيناء، وأشاد الحاضرون بدور اتحاد القبائل العربية في دعم التنمية في سيناء وتعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

السيسي رئيس شرفي للاتحاد

وكشف مصطفي بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، أنه في ضوء التشاور مع المشايخ والعواقل والرموز الوطنية، توافق الجميع على أن يكون الرئيس السيسى رئيسًا شرفيًا للاتحاد، وبناء على رغبة أبناء سيناء تقرر تغيير اسم منطقة العجرة إلى "مدينة السيسى".

وتابع بكري، أنها مدينة تستهدف أن تكون من مدن الجيل الرابع من حيث الرقمنة والخدمات والتقدم، وذلك في لمسة وفاء من أبناء سيناء للقائد الذي وضع سيناء على الخريطة التنموية للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن تم القضاء على الإرهاب.

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