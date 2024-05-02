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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: مؤتمر اتحاد القبائل العربية جاء ليؤكد ثقة المصريين في المستقبل

صدى البلد

قالت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر ، صباح اليوم الخميس ، إن مؤتمر اتحاد القبائل العربية جاء ليؤكد على ثقة المصريين فى المستقبل وبأن مصر ستكتمل فيها حلقات المشروع الوطني.


ووصفت الصحيفة المشروع الوطني بأنه مشروع البناء والتنمية والإنجاز فى الجمهورية الجديدة التى قال عنها الرئيس السيسي: «جمهورية التنمية والبناء والتى تهدف إلى التطوير وتغيير الواقع.. وتؤسس لنسق فكرى واجتماعى وإنسانى شامل».. ومجتمع متطور تسوده قيم إنسانية رفيعة.. جمهورية تهدف وتؤكد على ثوابت الدولة المصرية بعمقها الإستراتيجي. 


وأشارت الصحيفة إلى أن من أهم نتائج المؤتمر التى ستكون من ركائز المستقبل هى معاهدة القبائل السيناوية والعربية للرئيس السيسى بأنهم سيشكلون حائط صد دفاعاً عن الوطن.. وإيمانهم بأن القادم أفضل وأن مصر فى رباط إلى يوم الدين.. وأن هذا الاتحاد سيعمل على ترجمة رسائل الرئيس الوطنية والقومية إلى واقع معاش بين المصريين.
 

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