بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أكثر من 100 شخص، بتهمة سرقة مئات آلاف من اليورو من مستخدمي تطبيق المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp، من خلال عملية احتيال منتشرة على المنصة.

ووفقا لبيان صادر عن الحرس المدني، أحد قوات الشرطة الإسبانية، تم القبض على المشتبه بهم، وهم مجموعة من الرجال والنساء تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 عاما، في الفترة من فبراير إلى أبريل في سبع مقاطعات إسبانية، وقد اتهموا جميعا بالاحتيال على منصة واتساب، إلى جانب القيام بعمليات غسيل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

القبض على أكثر من 100 شخص في عمليات احتيال واتساب



قالت الشرطة الإسبانية إن المعتقلين كانوا جزءا من جماعة إجرامية تلقت عن طريق الاحتيال عبر تطبيق واتساب، ما يقرب من مليون يورو إجمالا من خلال عملية كبيرة.

وباستخدام الحيلة التي يطلق عليها "أقارب في محنة"، تمكن المتهمين من سرقة 850 ألف يورو (أكثر من 900 ألف دولار) عبر تطبيق واتساب من خلال التظاهر بأنهم أفراد من عائلات ضحاياهم الذين يحتاجون إلى المساعدة بشكل عاجل.

ولخداع ضحاياهم، تواصل معهم المحتالون عبر تطبيق واتساب متظاهرين بأنهم أحد أفراد الأسرة، عادةً ما يتظاهرون بأنهم أبنا، الضحية، وأنهم تعرضوا لموقف محرج ويطلبون منهم مساعدة مالية عاجلة.

وكان المحتالون مقنعين للغاية لدرجة أنهم تمكنوا في معظم الحالات من الحصول على مدفوعات مستمرة من ضحاياهم، وفقا للشرطة الإسبانية، والتي تراوحت بين 800 يورو و55 ألف يورو من 238 ضحية.

وتمكنت سلطات إنفاذ القانون في إسبانيا أيضا، من تحديد أكثر من 500 حساب مصرفي استخدمها المحتالون لتحويل الأموال، كما سجل المجرمون ما يقرب من 100 رقم هاتف باستخدام هويات مزيفة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها المتسللون مثل هذا المخطط لخداع المواطنين الإسبان، ففي وقت سابق من شهر يناير الماضي، ألقت الشرطة المحلية القبض على 59 عضوا في عصابة إجرامية سرقت أكثر من 460 ألف يورو (490 ألف دولار) من خلال إقناع العائلات بأن أطفالهم، وهم غالبا طلاب في الخارج، يواجهون مشاكل ويحتاجون إلى المال بشكل عاجل.

ووفقا للشرطة، استخدم المتسللون وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على أهداف محتملة وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عنها لجعل المحادثة تبدو أكثر مصداقية.

ويشار إلى أن عملية الاحتيال المعروفة بـ "ابن في ورطة"، شائعة بين المتسللين على واتساب في جميع أنحاء العالم، ففي شهر يناير الماضي، اتهمت الولايات المتحدة 16 فردا بالاحتيال على أمريكيين مسنين في عملية قدرت بملايين الدولارات من خلال التظاهر بأنهم أقارب لهم في حاجة ماسة إلى المال.

ووفقا لـ Action Fraud - مركز الإبلاغ عن الاحتيال في المملكة المتحدة - فقد تلقى 1235 بلاغا عن مجرمين يتظاهرون بأنهم أحباء محتاجين للمساعدة، وقاموا بإرسال رسائل للضحايا عبر تطبيق واتساب في الفترة ما بين 3 فبراير و21 يونيو من عام 2022، وفي نفس هذا الوقت تقريبا الذي بدأت فيه عملية الاحتيال في الظهور في إسبانيا - وهو ما يصل إلى حد الاحتيال، حيث بلغ إجمالي الأموال التي تم سرقتها 1.5 مليون جنيه إسترليني.