شكله اتغير.. تحديث مثير للجدل من واتساب يفاجئ الملايين عالميا

إذا لاحظت مؤخرا تحويل واتساب WhatsApp، للواجهة الخضراء فتأكد أنك لست وحدك، حيث قامت منصة المراسلة الشهيرة بطرح تحديث ضخم لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، يجلب معه تغيير كامل لشكل التطبيق على إصداريه أندرويد وiOS.

وتهدف "ميتا Meta، المالكة لـ تطبيق واتساب، إلى تقديم "تجربة حديثة وجديدة" من خلال هذه التغييرات، و"جعلها أكثر سهولة في الوصول إليها وكذلك في استخدامها".

وقالت الشركة، في بيان لها، إنها غيرت الشكل والمظهر الذي يظهر به تطبيق واتساب، بما في ذلك المسافات والألوان والأيقونات والمزيد، مما يمنح المستخدمين تجربة جديدة وعصرية عند استخدام واتساب ومزيدا من الراحة وسهولة الاستخدام.

ما الذي التغييرات الجديدة ؟

سيكون التحديث الجديد ملحوظا لكل مستخدمي التطبيق على iOS وأندرويد، حيث سيشهد مستخدمو النظام الأخير تحولا ملحوظا في الظل عن اللون الأخضر السابق.

شكل واتساب القديم على آيفون

وسوف سيري مستخدمي واتساب على آيفون، التي تحتوي حساباتهم على نظام ألوان أزرق في واتساب، أن كل شيء بدءا من شريط الحالة إلى نافذة قائمة الدردشة قد حصل على تغيير في التصميم، وحتى الروابط المشتركة داخل التطبيق تظهر الآن باللون الأخضر بدلا من اللون الأزرق.

تغيير واتساب الجديد على آيفون

وفي الوقت نفسه، سيشاهد مستخدمي أندرويد أيضا تعديلات طفيفة على الوضع المظلم، والذي سيصبح أكثر قتامة، بينما سيوفر الوضع الفاتح إمكانية قراءة محسنة مع مساحة إضافية.

وغالبا ما تجذب تحديثات واتساب، مهما كانت بسيطة اهتماما كبيرا نظرا لاستخدامها على نطاق واسع، لذلك أضاف واتساب تغييرا مهما من شأنه أن يضفي لمسة عصرية على شكل التطبيق، تشمل التغييرات ما يلي:

- مظهر داكن وخلفية أفتح : قالت واتساب إنها جعلت واجهة التطبيق ذو مظهر داكن بدرجة أكبر لتكون قراءة النصوص أسهل، كما أضافت المزيد من المساحات الفارغة إلى التطبيق عندما استخدامه في الوضع الفاتح.

- الألوان : غيرت واتساب نظام الألوان في كل مكان في التطبيق، على سبيل المثال، تغيرت درجة اللون الأخضر الذي تستخدمه الشركة لتطابق لون علامتها التجارية، إلى جانب تغيير طريقة استخدام الألوان وأماكنها للتركيز على العناصر المهمة التي تظهر على الشاشة.

شكل واتساب الجديد

- الأيقونات والأزرار: غيرت واتساب مظهر بعض الأيقونات والأزرار، ويشمل ذلك الشكل واللون، إلى جانب زيادة المسافات والتباعد بين بعض العناصر في واتساب.

- شعار واتساب: يظهر شعار واتساب في شاشة الدردشات.

- التنقل في أندرويد: نقلت واتساب الشاشات التي كانت قبل ذلك موجودة في أعلى شاشتك إلى الأسفل لتسهيل وصولك إليها.

ويأتي هذه التحديث بشكل افتراضي من الشركة ولا يوجد خيار للتراجع عنه، وأوضحت الشركة أنه سيتم تحديث واتساب تدريجيا مع الوقت سيصبح لدى جميع مستخدميه، فإذا كنت لا ترى هذه التغييرات حتى الآن، فربما ينبغي عليك الانتظار قليلا أو التأكد من تحديث واتساب إلى آخر إصدار.