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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

اعرف الجديد قبل الكل.. واتساب يطرح 5 ميزات مهمة قريبا

واتساب
واتساب

يستعد تطبيق واتساب WhatsApp، المملوك لشركة “ميتا” لطرح العديد من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم وتفاعله، والتي تعد بجعل المحادثات ومشاركة التحديثات وإدارة الدردشات أكثر ملاءمة ومتعة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. 

واتساب يعمل على 5 ميزات جديدة

1. أدوات متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي:


قدم واتساب سابقا روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي تم إعداده لإحداث ثورة في طريقة وصول المستخدمين إلى المعلومات داخل التطبيق، لذا من المتوقع أن يصل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة “ميتا”، الذي يطلق عليه اسم Meta AI، إلى تطبيق واتساب.

 

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وباستخدامها سيتمكن المستخدمون من طرح الأسئلة واسترجاع المعلومات دون مغادرة التطبيق، مما يجعل الحصول على إجابات سريعة أو ترجمات في الوقت الفعلي أسهل من أي وقت مضى، وبالإضافة إلى ذلك، سيصل محرر الصور الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي قريبا، والذي سيتيح للمستخدمين تحرير صورهم ومعالجتها بشكل إبداعي مباشرة داخل تطبيق واتساب، وإضافة تأثيرات فنية وتحسين صورهم بسهولة.

2. المدفوعات الدولية:


في محاولة لتبسيط المعاملات الدولية، يعتزم واتساب تقديم ميزة تسمح للمستخدمين بإجراء مدفوعات دولية مباشرة من التطبيق، ولكن تقتصر هذه الميزة على المستخدمين في “الهند” فقط، وللاستفادة من واجهة المدفوعات الموحدة (UPI)، ستمكن هذه الميزة أصحاب الحسابات المصرفية من تحويل الأموال إلى الخارج بسلاسة، وسيكون لدى المستخدمين خيار تمكين ميزة المدفوعات الدولية يدويا واختيار المدة التي يرغبون في إبقائها نشطة.

3. قسم الدردشة المقترح:

من المتوقع أن يقدم واتساب قسما مخصصا “للدردشة المقترحة” داخل التطبيق، بهدف تبسيط الاتصالات الجديدة وتعزيز التواصل بين المستخدمين، ويقع هذا القسم في أسفل قائمة الدردشات، وسيوصي بجهات الاتصال من دفاتر عناوين المستخدمين الذين لم يتفاعلوا معهم من قبل، مما يسهل توسيع الشبكات الاجتماعية وبدء المحادثات مع جهات الاتصال المقترحة، وسيتمكن المستخدمون من التحكم في تجربة المراسلة الخاصة بهم، مع القدرة على استبعاد قسم “الدردشة المقترحة” في أي وقت.

4. الإشارة الخاصة إلى جهات الاتصال:


بالإضافة إلى تعزيز الخصوصية والأمان، تفيد التقارير أن واتساب يعمل على ميزة تسمح للمستخدمين بذكر جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، وهي خاصية أخرى تأتي على غرار ميزة القصص في إنستجرام ، وستمكن هذه الوظيفة الجديدة المستخدمين من ذكر جهات اتصال محددة في تحديثات الحالة الخاصة بهم، وستتلقى إشعارات سرية مع الحفاظ على خصوصية الإشارات عن المشاهدين الآخرين.

5. ميزة قفل الدردشة:


يتطلع واتساب إلى توسيع ميزات الخصوصية الخاصة به من خلال تقديم القدرة على قفل الدردشات ليس فقط على الأجهزة الأساسية ولكن أيضا للأجهزة المرتبطة، وسيتمكن المستخدمون من إنشاء رمز سري على هواتفهم الأساسية للوصول إلى الدردشات المقفلة على الأجهزة المرتبطة، مما يضمن بقاء المحادثات الحساسة مخفية عن أعين المتطفلين عبر جميع المنصات. 

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