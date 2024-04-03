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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

المنشن المخفي.. واتساب يحصل على ميزة انتظرها الملايين لسنوات

واتساب
واتساب

يعمل تطبيق واتساب WhatsApp، على ميزة جديدة من شأنها تحسين تجربة الدردشة لمستخدميه انتظرها ملايين المستخدمين طويلا.

يشير تقرير جديد عبر الإنترنت إلى أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا"، يعمل على ميزة للإشارة إلى جهات الاتصال بشكل خاص في تحديثات الحالة.

 

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واتساب يعمل على ميزة جديدة لتحديثات الحالة
 

وفقا لما ذكره موقع "WABetaInfo"، سيسمح تطبيق واتساب قريبا للمستخدمين بذكر جهات الاتصال على التطبيق بشكل خاص في تحديثات الحالة أو الأستوري.

وفي كل مرة تتم الإشارة فيها إلى جهة اتصال في تحديث الحالة، يتم إرسال إشعار بشكل سري إلى جهة الاتصال المحددة هذه فقط، مما يضمن إبلاغها على الفور بالإشارة إليها.

وتبعا للمعلومات، سيظل هذا الإشعار خاصا حيث تتلقى جهات الاتصال المذكورة فقط التنبيهات، مما يحمي الخصوصية حيث لا يتمكن المستخدمون الآخرون من عرض هذه الإشارات.

وتقول واتساب، إنه من خلال السماح للمستخدمين بذكر جهات الاتصال في تحديثات الحالة الخاصة بهم، فإنه يولد إحساسا أكبر بالتفاعل داخل جهات اتصال محددة.

وسيضمن هذا النظام أن يتم لفت انتباه جهات الاتصال المذكورة إلى الاستوريهات أو اللحظات المهمة حيث يتم إرسال إشعار إليهم مباشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، نظرا لأن هذه الإشارات خاصة، فلن تكون مرئية في تحديثات الحالة، مما يضمن بقائها سرية ومقتصرة على المستلمين المقصودين فقط.

وقد كشف واتساب مؤخرا عن ميزة جديدة توفر مزيدا من المرونة والوظائف داخل الدردشات، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة.

وتسمح الميزة الجديدة لأكثر من ملياري شخصا حول العالم، بتثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في المحادثة، بما في ذلك النصوص والصور واستطلاعات الرأي، والتي ستظل مثبتة في أعلى الدردشة لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوما.

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