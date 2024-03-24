بأهم تقنية في العالم.. تحديثات واتساب الأسطورية القادمة ستسعد الملايين

تعمل شركة ميتا Meta، على تطوير مزايا جديدة من شأنها جلب المزيد من أدوات الذكاء الاصطناعي إلى منصة المراسلة الشهيرة واتساب WhatsApp على نظام أندرويد.

ووفقا لـ WABetaInfo، فإن ميزة واتساب الجديدة، ستتيح للمستخدمين طرح أسئلة Meta AI مباشرة من شريط البحث في التطبيق، مما يمنحهم وصولا سريعا لبدء محادثة مع روبوت الدردشة من "ميتا" والتفاعل مع نظام الذكاء الاصطناعي بسهولة، بطريقة تشبه ChatGPT.

واتساب يعزز عملية الوصول إلى روبوت الدردشة Meta AI

وأظهرت لقطة الشاشة التي شاركها فريق "WABetaInfo"، شريط البحث داخل تطبيق واتساب، يحتوي على مطالبة أسفله تدعو المستخدمين إلى البحث عن إستفسارتهم باستخدام "Ask Meta AI"، ومن خلال كتابة أسئلتهم أو أوامرهم في شريط البحث، سيتمكنوا من بدء محادثة مع روبوت الدردشة من "ميتا" بسرعة دون البحث عن الدردشة الخاصة به.

ولا تزال القدرة على طرح الأسئلة على Meta AI مباشرة في مربع بحث واتساب، قيد التطوير حاليا ولن تكون متاحة لمختبري النسخة التجريبية حتى يتم تحديث التطبيق قريبا.

شريط البحث داخل تطبيق واتساب

أدوات إنستجرام لتحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستصل واتساب

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط "ميتا" لجلب المزيد من الميزات القائمة على الذكاء الاصطتناعي إلى منصة واتساب، من بينها ميزة الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وذكر موقع "WABetaInfo" المتخصص في رصد ميزات واتساب، أن الإصدار التجريبي الأخير من التطبيق على أندروبد، يحتوي على اثنين من أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم طرحها لأول مرة بواسطة "ميتا" في شهر سبتمبر الماضي.

ويشير التقرير إلى أنه خيارات الخلفية وإعادة التصميم والتوسيع داخل نافذة محرر صور، ظهرت عند مشاركة تحديثات الحالة أو إرسال صورة إلى جهات اتصال بالتطبيق، في أحدث إصدار تجريبي من واتساب على أندرويد.

وتوضح لقطة الشاشة، أنه يمكن لمستخدمي واتساب على أندرويد، رؤية أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن خيار التحرير في شريط الخيارات العلوي، ويتيح النقر فوق هذا الرمز للمستخدمين الاختيار بين الخلفية وإعادة التصميم والتوسيع.

كما سيتيح تطبيق Backdrop للمستخدمين بإدخال مطالبة مستندة إلى النص لتغيير خلفية الصورة، بينما يركز Restyle على تغيير الصورة الإجمالية عن طريق إضافة تأثيرات مرئية، استنادا أيضا إلى المطالبات النصية، ومن ناحية أخرى، يتيح التوسيع للمستخدمين تكبير الصور.

