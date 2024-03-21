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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

موجودة على ماسنجر.. ميزة واتساب الجديدة تحميك من الاختراق والمعاكسات

واتساب
واتساب

في عصر التواصل الفوري، أحدثت تطبيقات المراسلة مثل واتساب WhatsApp، ثورة في كيفية تواصلنا مع بعضنا البعض، ومع ذلك، أدي الانتشار الواسع لمثل هذه المنصات إلى ظهور تحديات أخرى أكثر صعوبة، تتمثل أبرزها في تلقي رسائل من أرقام مجهولة.

يقدم تطبيق واتساب بالفعل عددا كبيرا من ميزات الخصوصية على النظام الأساسي للسماح للمستخدمين بتجربة مراسلة آمنة وخاصة، تعمل أحدث هذه المزايا على حمايتك من تلقي رسالة من رقم غير معروف بطريقة تشبه تطبيق فيسبوك ماسنجر.

 

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وظيفة جديدة من واتساب تحميك من رسائل الهاكرز والمتطفلين

من أجل الحفاظ على خصوصية مستخدميها من رسائل المتطفلين، زودت شركة "ميتا" تطبيق المراسلة الخاص بشبكة "فيسبوك" بميزة تسمي "طلبات المراسلة"، والتي تخبرك عند إرسال شخص ليس ضمن قائمة أصدقائك على فيسبوك رسالة لك.

وبمعني أوضح، إذا أرسل إليك شخص غريب لا تربطك به علاقة صداقة على "فيسبوك" أو خارجه، رسالة ما فستتلقى "طلب مراسلة" للحفاظ على خصوصيتك، مما يمنحك فرصة لقراءة محتوي الرسالة دون علم مرسلها، وخياران أحدهما للموافقة على بدء محادثة مع هذا الشخص وإضافته لقائمة الدردشات على التطبيق، والآخر يمنحك خيارا سريعا لحظر صاحب الحساب المزعج.

وعند الرد على طلب مراسلة تعد موافقة على بدء الدردشة، حيث يتم التواصل بينك وبين الشخص الذي أرسل ذلك الطلب، ويصبح بإمكانك عرض أي محتوى وسائط أرسله إليك، ومن ثم ستظهر نافذة المحادثة في قائمة الدردشة الخاصة بك على ماسنجر، إلى جانب كل محادثات الدردشة الأخرى.

وبالمثل، تعمل أحدث مزايا واتساب ولكن بطريقة مختلفة قليلة، ففي حال أرسل إليك رقم مجهول غير مسجل بدفتر عناوين اتصالك على الهاتف، ستظهر لك رسالة منبثقة تحذرك بأن رقم الهاتف هذا ليس مسجلا ضمن جهات اتصالك.

وظيفة جديدة من واتساب للحفاظ على خصوصيتك

وتقول الرسالة التي تظهر فوق نافذة المحادثة: "لن يري المرسل ما إذا كنت قد قرأت الرسائل التي أرسلها لك حتي ترد على الرسالة أو تضيف رقمه في جهات الاتصال"، إلى جانب خياران الأول "حظر" لإضافة الرقم إلى قائمة الأشخاص المحظورين إذا كنت لا تعرفه أو كان أحد الحسابات المزيفة التي تستخدم لأهداف احتيالية.

والثاني هو "إضافة" ويتيح لك النقر عليه حفظ الرقم ضمن دفتر عناوينك على الهاتف، وبمجرد اتمام هذه الخطوة سيظهر تلقائيا ضمن جهات اتصالك على تطبيق واتساب.  

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