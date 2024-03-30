واتساب يفاجئ الملايين بتحديث جديد هيكسر الدنيا.. حمله فورا

في أبريل 2023، بدأ فريق واتساب WhatsApp، باختبار شريط التنقل المثبت في الأسفل والمعاد تصميمه لنظام أندرويد، وبعد ما يقرب من عام، وصلت إعادة التصميم أخيرا إلى الإصدار الثابت من التطبيق.

وبحسب ما ذكره موقع "sammobile"، حصل مستخدمي منصة المراسلة الفورية واتساب، على شكل جديد للوجهة الرئيسية للتطبيق، يظهر فيها شريط التنقل أسفل الشاشة في واجهة التطبيق على نظام أندرويد.

واتساب تطرح شريط التنقل المحسن لمستخدمي أندرويد عالميا



وعبر حسابها الرسمي في إكس (تويتر سابقا)، أعلن واتساب أن جميع المستخدمين سيكونون قادرين على الاستمتاع بتنقل أكثر سلاسة داخل التطبيق المخصص لنظام أندرويد، حيث حصل على أدوات تنقل جديدة مريحة للعينين في أسفل الشاشة بدلا من الجزء العلوي للجميع، مما يسهل على المستخدمين الوصول إليه لأنه أقرب إلى إبهامكم.

ومن المفترض أن يسمح تصميم الشريط السفلي الجديد بالتنقل بشكل أكثر وضوحا عبر التطبيق، مما يجعل الوصول إلى الرسائل الجديدة والوظائف الأخرى التي يقدمها تطبيق الدردشة المملوك لشركة "ميتا"، بشكل أسرع.

واتساب تطرح شريط التنقل المحسن لمستخدمي أندرويد عالميا

وكان شريط التنقل القديم أخضر اللون، ويحتوي على علامة تبويب صغيرة للمجتمعات وعلامات تبويب كبيرة للمحادثات والحالة والمكالمات، وكانت علامة تبويب المجتمعات فقط تحتوي على رمز أصغر حجما وغير ملحوظ، على عكس التبويبات الثلاثة الأخرى التي تظهر بشكل أكثر وضوحا.

وبينما يتميز شريط التنقل الجديد باللون الأبيض، ويحتوي على علامات تبويب متساوية الحجم للأقسام الأربعة، ويعرض أيقونات لها جميعا، وتجعل هذه التغييرات شريط التنقل يبدو أكثر تناسقا وتنظيما وحداثة.

ويحتوي شريط التنقل على 4 علامات تبويب، يمكنك التبديل بسرعة بين الدردشات والتحديثات والمجتمعات والمكالمات، وهي الوظائف الأساسية للتطبيق.

وتظهر الواجهة الجديدة في تطبيق واتساب على هواتف أندرويد، مع الإصدار الذي تم طرحه عالميا رقم 2.24.6.77، لذا سيتعين عليك تحديث التطبيق من متجر Play للاستمتاع بالتصميم الجديد.

ويشار إلى أن واتساب، يعمل على بعض الميزات الجديدة، من بينها قسم جديد لجهات الاتصال المقترحة في علامة تبويب الدردشات، للعثور على الأشخاص الذين قد تعرفهم