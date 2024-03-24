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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة رهيبة في تحديث واتساب الأخير.. لو بتنسي لازم تجربها

واتساب
واتساب

أصدر واتساب WhatsApp، أحد تطبيقات المراسلة الاجتماعية الأكثر شعبية مع أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط، ميزة جديدة لمستخدميه والتي تمكنهم من تثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في محادثة واحدة.

وتوفر ميزة واتساب الجديدة مزيدا من المرونة والوظائف داخل الدردشات، مما يتيح للمستخدمين الوصول بسهولة إلى المعلومات المهمة.

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وبينما كان بإمكان المستخدمين في السابق تثبيت رسالة واحدة فقط، مع التحديث الجديد، سيتمكن المستخدمون الآن من تثبيت ما يصل إلى ثلاث رسائل في المحادثة، بما في ذلك النصوص والصور واستطلاعات الرأي.

وأوضحت واتساب أن الرسائل المحددة سواء في المحادثات الفردية أو الجماعية ستظل مثبتة في أعلى الدردشة لمدة 24 ساعة أو 7 أيام أو 30 يوما، وتتوفر هذه الميزة الجديدة على إصدارات واتساب المختلفة على أندرويد وiOS والويب وسطح المكتب.

تثبيت الرسائل على واتساب


كيفية تثبيت الرسائل باستخدام تحديث واتساب الجديد؟

تتيح ميزة Pin Chats بتطبيق واتساب للمستخدمين تثبيت ما يصل إلى 3 رسائل في الدردشة، مما يوفر وصولا سريعا إلى المعلومات الأساسية أو لتذيرهم بمهمة يجب القيام يها على غرار تطبيق الملاحظات.

وتعتبر هذه الميزة مهمة لأنها تعزز التنظيم داخل الدردشات من خلال الحفاظ على سهولة الوصول إلى الرسائل المهمة في الجزء العلوي من نافذة الدردشة، كما يمكن لمسؤولي المجموعة أيضا تمكين الأعضاء من تثبيت الرسائل في الدردشات الجماعية، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة الاتصال، إليك كيفية تثبيت الرسائل في واتساب:

1. افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الدردشة حيث تريد تثبيت الرسائل.
2. اضغط لفترة طويلة على الرسالة التي تريد تثبيتها.

3. اضغط على النقاط الثلاث (مزيد من الخيارات) وحدد تثبيت أو "Pin" من القائمة.
4. اختر مدة تثبيت الرسائل ما بين 24 ساعة، أو 7 أيام، أو 30 يوما.
5. اضغط على أيقونة الدبوس مرة أخرى للتأكيد.

واتساب WhatsApp ميزة جديدة تثبيت الرسائل تثبيت الرسائل على واتساب Pin Chats

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