هتوصل موبايلك قريب.. واتساب يضيف ميزات جديدة مطلوبة بشدة

اكتسب تطبيق واتساب WhatsApp، في الأشهر الأخيرة المزيد من المميزات المهمة والتي من بينها محادثات صوتية جماعية، واختفاء الرسائل الصوتية، وطريقة لإخفاء محادثاتك السرية.

ولم يكتف واتساب بذلك، فقد أعلن تطبيق الدردشة المملوك لشركة “Meta”، مؤخرا عن تغيير جديد آخر يهدف إلى مساعدتك في العثور على الدردشة التي تبحث عنها من خلال تنظيم كل شيء بشكل أفضل قليلا.

يختبر تطبيق واتساب أداة جديدة لتصفية الدردشة، ستصل هاتفك خلال الأسبوع المقبل، ووفقا للشركة، ستظهر 3 أزرار تصفية في التطبيق أعلى قائمة الدردشة والتي ستتيح لك تصفية رسائلك بين “الكل” و"غير المقروءة" و"المجموعات".

وتأتي أداة تصفية الدردشات الجماعية، بعد سنوات من عدم إضافة الميزات الجديدة للجروبات، حيث تهدف هذه الميزة إلى مساعدتك في العثور على الدردشة أو الرسالة التي تبحث عنها عن طريق تنظيم كل شيء بشكل أفضل قليلا.

وقالت واتساب إن إضافة علامة تبويب المجموعات بشكل خاص كانت "ميزة مطلوبة بشدة" من المستخدمين.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب على آيفون

سيحصل واتساب قريبا على ميزات أخرى جديدة، حيث أن تطبيق المراسلة الأشهر على وشك أن يصبح أسهل بكثير لتسجيل الدخول على هواتف آيفون، وذلك بفضل ميزة جديدة يتم طرحها.

ووفقا لصحيفة “forbes”، فإن واتساب سيوفر طريقة أسهل لتسجيل الدخول إلى التطبيق على آيفون، وهي طريقة أكثر أمانا، تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول بواسطة معرف الوجه، أو معرف اللمس، أو رمز المرور الخاص بك.

يعد مفتاح المرور بديلا أكثر أمانا لطرق تسجيل الدخول التقليدية مثل التحقق عبر الرسائل القصيرة والذي يستغرق ظهورها وقتا طويلاً في بعض الأحيان.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى واتساب باستخدام معرف الوجه أو رمز المرور، ومع ذلك، تعمل هذه الميزة الجديدة عن طريق تخزين معلومات المصادقة على أجهزتنا وإقرانها بالمعلومات المحفوظة على أجهزتنا لمطابقتها.

ولتمكين مفتاح PassApp على واتساب لنظام التشغيل iOS، قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، بمجرد الانتهاء إليك كيفية القيام بذلك:

1. قم بتشغيل واتساب على آيفون، ثم انتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات” في الزاوية اليمنى السفلية.

2. توجه إلى قسم الحساب.

3. حدد مفاتيح المرور، والتي يجب أن تكون العنصر الرابع من الأعلى.

4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على إنشاء مفتاح مرور.

5. عندما يطلب منك ذلك، استخدم Face ID أو Touch ID للمصادقة، ثم انقر على "متابعة".