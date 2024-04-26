عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

هتوصل موبايلك قريب.. واتساب يضيف ميزات جديدة مطلوبة بشدة

واتساب
واتساب

 اكتسب تطبيق واتساب WhatsApp، في الأشهر الأخيرة المزيد من المميزات المهمة والتي من بينها محادثات صوتية جماعية، واختفاء الرسائل الصوتية، وطريقة لإخفاء محادثاتك السرية. 

ولم يكتف واتساب بذلك، فقد أعلن تطبيق الدردشة المملوك لشركة “Meta”، مؤخرا عن تغيير جديد آخر يهدف إلى مساعدتك في العثور على الدردشة التي تبحث عنها من خلال تنظيم كل شيء بشكل أفضل قليلا.

 

تحذيرات من تهديد خطير منتشر على واتساب.. كيف تحمي نفسك وحسابك؟

بعد غضب الملايين.. واتساب يتراجع عن التغيير الأخير المثير للجدل

 

يختبر تطبيق واتساب أداة جديدة لتصفية الدردشة، ستصل هاتفك خلال الأسبوع المقبل، ووفقا للشركة، ستظهر 3 أزرار تصفية في التطبيق أعلى قائمة الدردشة والتي ستتيح لك تصفية رسائلك بين “الكل” و"غير المقروءة" و"المجموعات".

وتأتي أداة تصفية الدردشات الجماعية، بعد سنوات من عدم إضافة الميزات الجديدة للجروبات، حيث تهدف هذه الميزة إلى مساعدتك في العثور على الدردشة أو الرسالة التي تبحث عنها عن طريق تنظيم كل شيء بشكل أفضل قليلا.

وقالت واتساب إن إضافة علامة تبويب المجموعات بشكل خاص كانت "ميزة مطلوبة بشدة" من المستخدمين.

ميزة جديدة في تطبيق واتساب على آيفون

سيحصل واتساب قريبا على ميزات أخرى جديدة، حيث أن تطبيق المراسلة الأشهر على وشك أن يصبح أسهل بكثير لتسجيل الدخول على هواتف آيفون، وذلك بفضل ميزة جديدة يتم طرحها.

ووفقا لصحيفة “forbes”، فإن واتساب سيوفر طريقة أسهل لتسجيل الدخول إلى التطبيق على آيفون، وهي طريقة أكثر أمانا، تتيح للمستخدمين تسجيل الدخول بواسطة معرف الوجه، أو معرف اللمس، أو رمز المرور الخاص بك.

يعد مفتاح المرور بديلا أكثر أمانا لطرق تسجيل الدخول التقليدية مثل التحقق عبر الرسائل القصيرة والذي يستغرق ظهورها وقتا طويلاً في بعض الأحيان.

وفي السابق، كان بإمكان المستخدمين الوصول إلى واتساب باستخدام معرف الوجه أو رمز المرور، ومع ذلك، تعمل هذه الميزة الجديدة عن طريق تخزين معلومات المصادقة على أجهزتنا وإقرانها بالمعلومات المحفوظة على أجهزتنا لمطابقتها.

ولتمكين مفتاح PassApp على واتساب لنظام التشغيل iOS، قم بتحديث التطبيق إلى أحدث إصدار، بمجرد الانتهاء إليك كيفية القيام بذلك:

1. قم بتشغيل واتساب على آيفون، ثم انتقل إلى علامة التبويب “الإعدادات” في الزاوية اليمنى السفلية.
2. توجه إلى قسم الحساب.
3. حدد مفاتيح المرور، والتي يجب أن تكون العنصر الرابع من الأعلى.
4. في الجزء السفلي من الشاشة، اضغط على إنشاء مفتاح مرور.
5. عندما يطلب منك ذلك، استخدم Face ID أو Touch ID للمصادقة، ثم انقر على "متابعة".

واتساب WhatsApp تطبيق تطبيق واتسآب ميزات واتسآب آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

بيان عاجل من حركة حماس ردا على البيت الأبيض

العودة للأهلي أم الانتقال للزمالك؟ رمضان صبحي يجيب لأول مرة

إعارة أو بيع| ناقد رياضي: الموسم الجاري هو الأخير لـ كهربا مع الأهلي

الأهلي ومازيمبي.. مفاجأة في التشكيل المتوقع للمباراة

موضوعات متعلقة

ريلمي بتعمل عظمة.. أجدد وأقوى هاتف متوسط بمواصفات ممتازة

موبايل اقتصادي يمكنك إصلاحه بنفسك.. بدائل نوكيا تكتسح الأسواق

انسَ الآيفون.. موبايل مميز من شاومي يتحدى بكاميراته أفضل الهواتف

المنافسة الأقوى.. مقارنة بين هواوي Pura 70 Ultra وسامسونج S24 Ultra

موبايل الغلابة وبس.. أرخص هاتف أوبو بمواصفات مميزة وسعر مفاجأة

مفيش واتساب في الصين ولا TikTok في أمريكا.. ماذا يحدث لعمالقة التقنية؟

بمعالج جبار وكاميرات مميزة.. أبرز مواصفات هواتف شاومي القادمة

أسطورة الكاميرا.. فيديو يكشف أسرار هاتف هواوي الأيقوني Pura 70 Ultra

ترشيحاتنا

بعد فضيحة فساد |أمريكا تعلق الحصص الغذائية لقوات النخبة في الجيش الصومالي

العمر أكبر عائق| ما مصير محمد صلاح في السعودية.. ليفربول بمرمى النيران

لماذا حرم الله الأذان على النساء؟.. أسراره والحكمة من كونه عبادة الرجال

أرخص سيارة يابانية تقدمها ميتسوبيشي .. اعرف سعرها

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات| «طائرة الأهلي» يفوز على ناصرية بجاية الجزائري

إعلام إسرائيلي: المفاوضات مع الجانب المصري إيجابية بشأن التوصل إلى اتفاق تبادل المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة السبانخ والتفاح المشوي.. صحية ولذيذة

مشاكل صحية خطيرة وراء الإصابة بجفاف العين.. احذرها

نشرة المرأة والصحة.. فستان هيفاء وهبي يثير ضجة و7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

ضعي الخيار على فروة الرأس.. والنتيجة تدهشك

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ