ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة البنك الأهلي اليوم كانت صعبة مثل باقي مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "المنافس بدأ المباراة بشكل مختلف عن طريقتهم المعتادة، وكانوا يرغبون في إفساد طريقة لعب الزمالك من خلال الضغط واللعب في المساحات".



وتابع : "أعلم أنكم ستألونني عن عدم اللعب بمهاجم صريح من البداية، ولكن بعض الإصابات كان لها دور في شكل الفريق، وأنا سعيد اليوم من اللاعبين بعدما نجحوا في الفوز وحصد الثلاث نقاط".



وفيما يخص مشاركة محمد عاطف في لقاء اليوم قال جوميز :" محمد عاطف كان له دور معيين، وعندما شارك حدث تبادل في الأدوار ".



وتابع المدير الفني :" رحلة السفر من غانا إلى مصر لم تكن السبب وراء تغير مستوى الفريق اليوم، واللاعبون خضعوا للتدريبات الاستشفائية اللازمة، ولكن الرطوبة والحرارة كان لها أثر اليوم، وفي بعض الوقت عندما نشعر بالتعب يكون من الصعب التحكم في الأمور الصغيرة التي تسببت في الإصابات، وأتمنى عودة المصابين في أسرع وقت".



وفيما يخص إجراء تغييرات مبكرة في الشوط الأول بسبب الإصابات قال :" لم أقم بتغيير طريقة اللعب بشكل كامل، ولكن قمنا بعمل بعد التعديلات داخل الملعب".



وأضاف جوميز:" سامسون لاعب جيد وقادر على اللعب في عدة مراكز ويمتلك نقطة قوة بالوقوف على الكرة و استلامها تحت ضغط، وليس من النوع الذي يطلب الكرة في مساحات وظهر بصورة جيدة في لقاء اليوم، ونجح في الحصول على ركلة جزاء، والمكان الأفضل له داخل الملعب هو خلف المهاجم".



وتابع المدير الفني :" الزمالك كان قادراً على تسجيل أكثر من هدف في المباراة ولكن القرار واللمسة الأخيرة مهمين، مثل فرصة زياد كمال في وكان من الممكن أن يمرر الكرة ولكنه فضل التسديد".

وأضاف جوميز :" سعيد باللاعبين بالرغم من حالة التعب التي يمرون بها وهم يعلمون بأننا لم نقدم أفضل مردود في لقاء اليوم، ولكن الأهم هو الحصول على الثلاث نقاط".



وواصل قائلا:" ناصر منسي ليس خارج خططي، وإذا كان خارج حساباتي لن يتواجد على مقاعد البدلاء، وأي لاعب يريد اللعب بصورة أكبر في المباريات، وعندما يشارك دونجا وعبدالله السعيد وأحمد حمدي في الوسط فمن الصعب الدفع بمحمد شحاتة وعندما يشارك يقدم أداء جيدا، وأنا سعيد بأداء زياد كمال في المباراة السابقة، وسعيد بكثرة الاختيارات في الفريق".



واختتم المدير الفني قائلاً:" لا أتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي وأنا مدرب وأركز في عملي وعندما يحدث أمر مهم يخبرني به البعض، وأملك علاقات جيدة ورائعة مع الجميع في النادي ولا تواجد أزمة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بشأن الفيديو التحفيزي للاعبين قبل لقاء دريمز، وعندما أخبروني بأن الفيديو أمر جيد للنادي والجماهير سعدت بذلك".



وفاز فريق الزمالك على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة العشرين لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 24 نقطة.

ورصدت عدسة صدى البلد كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري من احتفالات وانفعالات واعتراضات على مجريات اللقاء وجاءت كالتالي :

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