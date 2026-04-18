الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عادات يومية تقودك إلى تليف الكبد.. وخبير يكشف طرق الوقاية قبل فوات الأوان

عادات يومية خطيرة تسبب تليف الكبد
عادات يومية خطيرة تسبب تليف الكبد
آية التيجي

حذر الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية من خطورة الاستهانة بمرض الكبد الدهني، مؤكدًا أنه ليس مجرد حالة بسيطة، بل قد يكون بداية طريق خطير ينتهي بالإصابة بتليف الكبد إذا لم يتم تغيير نمط الحياة بشكل سريع.

عادات يومية خطيرة تسبب تليف الكبد

وأوضح القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن المشكلة الكبرى تكمن في أن الكبد الدهني غالبًا لا يُظهر أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، ما يجعل الكثيرين يكتشفونه بعد تفاقم الحالة، بينما يكون الكبد قد تعرض لأضرار تدريجية “بصمت”.

وأشار القيعي، إلى أن هناك مجموعة من العادات اليومية الشائعة التي تسرّع من تطور المرض، أبرزها:
ـ الإفراط في تناول السكريات والمشروبات الغازية
ـ الاعتماد على الأطعمة المقلية والدهون المصنعة
ـ زيادة الوزن وقلة النشاط البدني
ـ تناول الطعام في أوقات متأخرة بشكل مستمر
ـ عدم شرب كميات كافية من المياه

عادات يومية خطيرة تسبب تليف الكبد

وأكد أخصائي التغذية العلاجية أن الوقاية ممكنة وبسيطة، لكنها تتطلب التزامًا حقيقيًا بتغيير نمط الحياة، موضحًا أن الخطوات الأساسية تشمل:
ـ تقليل السكر والنشويات البسيطة
ـ الاعتماد على الخضروات والبروتينات الصحية
ـ شرب المياه بانتظام
ـ ممارسة المشي يوميًا لمدة لا تقل عن 20 دقيقة
ـ تقليل الزيوت والوجبات الجاهزة

عادات يومية خطيرة تسبب تليف الكبد

وأضاف القيعي أن الكبد من الأعضاء القادرة على التعافي، لكنه شدد على أن ذلك مشروط بالتدخل المبكر وتغيير العادات قبل الوصول إلى مراحل متقدمة مثل التليف.

واختتم القيعي حديثه بالتأكيد على أن تجاهل الكبد الدهني قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، داعيًا إلى التعامل مع الأمر بجدية واتباع نمط حياة صحي للحفاظ على صحة الكبد.

الدكتور معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية
