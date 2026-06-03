بعد قليل.. محاكمة مدرس بمعهد الموسيقى بتهمة التعدي على طفلة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة مدرس بمعهد موسيقى، لاتهامه بالتعدى على طفلة فى الجيزة.

كانت النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه بارتكاب تجاوزات بحق طفلة أثناء درسًا خصوصيًا داخل مسكنها.

وكشفت التحقيقات أن القضية استندت إلى تحريات الأجهزة الأمنية، وأقوال الشهود، إلى جانب تفريغ مقاطع مصورة جرى فحصها ضمن أوراق القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغًا من أسرة الطفلة، تضمن اتهام المدرس باستغلال وجوده داخل المنزل أثناء الحصة الخاصة وارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، قبل إحالته إلى جهات التحقيق المختصة.