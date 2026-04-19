الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سعر الذهب اليوم في مصر 19 أبريل 2026 وعيار 21 يُسجّل 7035 جنيهًا

سعر الذهب اليوم في مصر 19 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل 7035
سعر الذهب اليوم في مصر 19 أبريل 2026 وعيار 21 يسجل 7035
سعر الذهب اليوم في مصر 19 أبريل 2026 وعيار 21 .. شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التباين الطفيف خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 19 أبريل 2026، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة المعدن الأصفر بوصفه أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصةً في ظل التقلبات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق المحلية والعالمية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7035 جنيها للبيع، و6958 جنيها للشراء خلال تعاملات اليوم، ما يعكس استقرارا نسبيا في مستوى الأسعار مقارنة بالفترات القريبة، مع استمرار الطلب على هذا العيار باعتباره الخيار الأكثر انتشارا بين المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في مصر لجميع الأعيرة

أظهرت آخر تحديثات أسعار الذهب في محلات الصاغة تفاوتا في الأسعار حسب كل عيار، حيث سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 8040 جنيها للبيع، و75.7982 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 7370 جنيها للبيع، و5.7317 جنيها للشراء.

أما سعر الذهب عيار 21 فقد وصل إلى 7035 جنيها للبيع، و6985 جنيها للشراء، في حين سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 6030 جنيها للبيع، و25.5987 جنيها للشراء، وهو ما يعكس تنوع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين وفقا لقدرتهم الشرائية.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 56280 جنيها للبيع، و55880 جنيها للشراء، وهو ما يجعله من الخيارات المفضلة لدى بعض المستثمرين الراغبين في شراء كميات أكبر من الذهب في صورة وحدات جاهزة.

سعر أوقية الذهب في مصر

سجل سعر أوقية الذهب اليوم نحو 94.4832 دولارا للبيع، و08. 4831 دولارا للشراء، وهو ما يعكس ارتباط السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة الأسعار داخل مصر.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

لا تتحرك أسعار الذهب بشكل عشوائي، بل تتأثر بعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها قانون العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار، بينما يؤدي تراجع الإقبال إلى انخفاضها.

كما تلعب معدلات التضخم دورا محوريا في تحديد اتجاهات الذهب، حيث يلجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر باعتباره مخزنا للقيمة عند تراجع القوة الشرائية للعملات، إلى جانب تأثير أسعار الفائدة التي ترتبط بعلاقة عكسية مع الذهب، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى جذب السيولة نحو البنوك، بينما يعزز انخفاضها من جاذبية الاستثمار في الذهب.

وتؤثر كذلك الأزمات الجيوسياسية بشكل واضح على أسعار الذهب، حيث يزداد الطلب عليه باعتباره ملاذا آمنا في أوقات التوترات السياسية والحروب، فضلا عن دور سياسات البنوك المركزية التي تتحكم في حجم الاحتياطي النقدي والإصدارات المالية، ما ينعكس على قيمة العملات وبالتالي على أسعار الذهب.

تحليل حركة الذهب في السوق المصري

تعكس أسعار الذهب الحالية حالة من الترقب في السوق، حيث يراقب المستثمرون والمواطنون أي تغيرات قد تطرأ على الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتباط السوق المحلية بالتطورات العالمية.

ويستمر الذهب في كونه أحد أهم الأصول التي يلجأ إليها الأفراد للحفاظ على قيمة مدخراتهم، سواء من خلال شراء المشغولات أو السبائك أو الجنيهات الذهبية، وهو ما يفسر استمرار الاهتمام الكبير بمتابعة أسعاره بشكل يومي.

500 جنيه زيادة جديدة.. قفزة جنونية في سعر الذهب عيار 21

توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة

في ظل المعطيات الحالية، من المتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التحرك ضمن نطاقات متقاربة، ما لم تحدث تغييرات كبيرة في العوامل المؤثرة مثل أسعار الفائدة أو معدلات التضخم أو الأوضاع الجيوسياسية العالمية، وهو ما يجعل السوق في حالة متابعة مستمرة لأي مستجدات.

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

إعادة قضية محاكمة رجل أعمال ومدير دار ايتام مصر الجديدة بتهمة الاتجار بالبشر لمحكمة الاستئناف

"الداخلية" تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

ارشيفيه

مجهولون يعتدون على شاب بالطريق في إحدى قرى الدقهلية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد