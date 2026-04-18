ماذا فعل إغلاق مضيق هرمز في الجنيه الذهب.. والمعدن الأصفر يشهد حالة ترقب

تراجع سعر الجنيه الذهب داخل محلات الصاغة المصرية مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم السبت 18-4-2026؛ متأثرًا بإغلاق مضيق هرمز مرة أخري بقرار من السلطات الإيرانية.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب ما يقارب من 320 جنيهًا علي الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث سعر الجنيه الذهب 56.28 ألف جنيه للشراء و 55.88 ألف جنيه للبيع.

الذهب يهوي

وهبط سعر جرام الذهب على مدار تعاملات مساء اليوم ما يقارب من 55 جنيًها كان آخرها 10 جنيهات قبل قليل.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 7035 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8040 جنيهًا للشراء و 7982 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7370 جنيها للشراء و 7317 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7035 جنيها للشراء و 6985 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 6030 جنيها للشراء و 5987 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سعر أوقية

وصل سعر أوقية الذهب 4832 دولار للشراء و 4831 دولار للبيع.