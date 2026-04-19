خبير إستراتيجي: سياسات أمريكا عززت نفوذ إيران عالميًا.. و3 ملفات تعرقل التوافق بين واشنطن وطهران

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، عبر سياساتها وحربها على طهران، منحت مضيق هرمز «هدية» لإيران، مكّنتها من التأثير في حركة العالم، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية للمضيق على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وأوضح خالد عكاشة، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تشهد توغلًا وتصعيدًا غير مسبوقين في حروبها منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن، متوقعًا في الوقت نفسه إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة المقبلة.

وأشار خالد عكاشة إلى أن لبنان تورط في دوامة الحروب والصراعات على غير رغبة النظام والشعب اللبناني، لافتًا إلى وجود تناقض واضح في الرؤى بين الولايات المتحدة وإيران، رغم أن الطرفين اختارا غرفة التفاوض لوقف الحرب وليس إنهاء الصراع بالكامل.

وأكد خالد عكاشة أن واشنطن وطهران لم تتوصلا إلى توافق بشأن ثلاث قضايا محورية، هي: مضيق هرمز، والمشروع النووي الإيراني، والمشروع الصاروخي، معربًا عن أمله في أن تتحلى القيادتان الأمريكية والإيرانية بالعقلانية والرشد من أجل إنهاء الصراع القائم.

وانتقد خالد عكاشة أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معتبرًا أنه أربك جميع الأطراف على مدار الساعة، في ظل غياب مفاوضين جادين يعتمدون على مبدأ الأخذ والعطاء، مؤكدًا أن ترامب يتحمل جانبًا كبيرًا من حالة الارتباك الراهنة، لافتًا إلى أن مفاوضات إسلام آباد كانت تحتاج إلى مزيد من الوقت لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.