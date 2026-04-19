للمهام التجارية.. سعر سوزوكي ايكو 2026 في السعودية

تقدم سوزوكي الكثير من الإصدارات المتنوعة في السوق السعودي، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية والخارجية، ومنها الفئات الخاصة بالمهام التجارية سواء من طرازات النقل أو الفان.

أبعاد سوزوكي ايكو 2026

تأتي سوزوكي ايكو 2026 بنسبة طول بلغت 3,675 مم، وعرض كلي يقدر بـ 1,475 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1,825 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,350 مم، كما يبلغ وزن السيارة دون ركاب 945 كجم، وتأتي مزودة بجنوط قياس 13 بوصة، بينما تصل الحمولة إلى 615 كجم.

محرك وأداء سوزوكي ايكو 2026

تعتمد سوزوكي إيكو 2026 على محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة تصل إلى 79 حصانا، مع عزم دوران يبلغ 104 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة يدوي مكون من خمس سرعات، مع نظام دفع خلفي، وتبلغ معدلات استهلاك الوقود نحو 19.8 كيلومتر لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 32 لترا.

تجهيزات سوزوكي ايكو 2026

تضم سوزوكي ايكو 2026 نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، كما تتوفر وسائد هوائية لتعزيز الحماية، إلى جانب حساسات للركن، وبتجهيزات بسيطة تشمل نظاما صوتيا ومكيف هواء يدوي.

سعر سوزوكي ايكو 2026 في السوق السعودي

تُطرح سوزوكي إيكو 2026 في السوق السعودي بسعر يبلغ 49,450 ريالا.