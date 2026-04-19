الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

شريك حياتي المثالي يجب أن يكون «شبهي».. تصريحات صريحة من نانسي صلاح | فيديو

كشفت الفنانة نانسي صلاح، خلال لقاء خاص مع موقع “صدى البلد”، عن ملامح فتى أحلامها، مؤكدة أنها لا تبحث عن مواصفات تقليدية بقدر ما تهتم بالانسجام والتفاهم الحقيقي.

وقالت نانسي إن شريك حياتها المثالي يجب أن يكون “شبهها” من حيث طريقة التفكير والاهتمامات، مضيفة أنه من الضروري أن يتمتع بالذكاء والحنان، وأن يكون “بمئة رجل” في تحمّل المسؤولية وقدرته على دعمها في مختلف المواقف.

وأوضحت أن العلاقات الناجحة في رأيها تقوم على التفاهم والاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن الدعم النفسي والعاطفي من أهم العوامل التي تساعد على استمرار أي علاقة. كما أكدت أنها تفضل الرجل الذي يمتلك شخصية قوية ولكن دون تسلط، ويعرف كيف يحتوي شريكته ويقدّر طموحاتها.

على جانب آخر، تشارك نانسي صلاح في بطولة فيلم "حين يكتب الحب"، الذي يضم نخبة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد الفيشاوي، معتصم النهار، جميلة عوض، شيري عادل، سوسن بدر، إلى جانب عدد من الفنانين مثل محسن بن منصور، سارة بركة، إلهام صفي الدين، وشريف حافظ.

الفيلم من تأليف سجى محمد، وإنتاج نايف عبد الله، وإخراج محمد هاني، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، حيث يناقش العديد من العلاقات الإنسانية والتشابكات العاطفية بين أبطاله في قالب درامي مشوّق مليء بالمفاجآت.

ويُتوقع أن يحقق الفيلم صدى واسعًا عند عرضه، خاصة مع تنوع قصصه ووجود كوكبة من النجوم الذين يجتمعون في عمل واحد، ما يضفي على الأحداث ثراءً دراميًا وتنوعًا في الأداء.

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

