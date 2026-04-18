هل يجوز قراءة القرآن أثناء الحيض؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن في أيام الحيض، خاصة إذا كان لها ورد يومي تخشى انقطاعه، موضحًا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء.

المالكية: جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المالكية يرون جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض حال نزول الدم، ولا حرج عليها في ذلك.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز قراءة القرآن للحائض، وهو القول الأحوط الذي يُعمل به عند كثير من العلماء.

وأضاف أنه إذا كانت المرأة تحفظ القرآن الكريم، وخشيت أن يؤثر ترك الورد على حفظها، فلا بأس أن تأخذ برأي السادة المالكية وتقرأ القرآن.

وأكد أنه في حال كانت القراءة لمجرد التعبد، فالأولى الأخذ برأي الجمهور والامتناع عن القراءة في هذه الفترة، والانشغال بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تطهر، ثم تعود بعد ذلك إلى وردها القرآني.

ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟

وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للمرأة الإحرام للعمرة حال حيضها مع استحباب اغتسالها قبله، ثم تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتؤدي عمرتها.

وتابعت: فإن تعذر الانتظار لكون مدة حيضها -بناء على عادتها- مساوية لمدة سفرها أو أكثر واعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفع الحيض تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف وأداء المناسك، حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن تعذَّر كل ذلك: جاز لها الطواف بالبيت وأداء المناسك وعمرتها صحيحة، ولا شيء عليها.



