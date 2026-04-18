إلهام أبو الفتح
ديني

هل يجوز قراءة القرآن أثناء الحيض؟ أمين الفتوى يجيب

محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم قراءة المرأة للقرآن في أيام الحيض، خاصة إذا كان لها ورد يومي تخشى انقطاعه، موضحًا أن هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء.

اقرأ أيضًا:

المالكية: جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح، أن المالكية يرون جواز قراءة القرآن للمرأة الحائض حال نزول الدم، ولا حرج عليها في ذلك.

وأشار إلى أن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز قراءة القرآن للحائض، وهو القول الأحوط الذي يُعمل به عند كثير من العلماء.

وأضاف أنه إذا كانت المرأة تحفظ القرآن الكريم، وخشيت أن يؤثر ترك الورد على حفظها، فلا بأس أن تأخذ برأي السادة المالكية وتقرأ القرآن.

وأكد أنه في حال كانت القراءة لمجرد التعبد، فالأولى الأخذ برأي الجمهور والامتناع عن القراءة في هذه الفترة، والانشغال بذكر الله والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تطهر، ثم تعود بعد ذلك إلى وردها القرآني.

ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟

وتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: ما حكم العمرة للمرأة إذا فاجأها دم الحيض؟ فأمٌّ تسأل وتقول إنها حجزت للعمرة هي وابنتها، وقبل الإحرام فاجأ البنت الحيض، وفترة الإقامة في مكة 4 أيام، وبعدها يومان في المدينة، والعادة لهذه البنت 8 أيام، فهل يجوز لها الإحرام في هذه الحالة؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: يجوز للمرأة الإحرام للعمرة حال حيضها مع استحباب اغتسالها قبله، ثم تنتظر حتى تطهر فتغتسل وتؤدي عمرتها.

وتابعت: فإن تعذر الانتظار لكون مدة حيضها -بناء على عادتها- مساوية لمدة سفرها أو أكثر واعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفع الحيض تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف وأداء المناسك، حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن تعذَّر كل ذلك: جاز لها الطواف بالبيت وأداء المناسك وعمرتها صحيحة، ولا شيء عليها.


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية

حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية 4 ساعات يوميًا على مستوى الجمهورية

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

ترشيحاتنا

الذهب

59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار

سلامة الغذاء

230 ألف طن صادرات غذائية خلال أسبوع.. وسلامة الغذاء تكثف الرقابة على الأسواق

وزير البترول في اجتماع شركة مودرن جاس

البترول: مودرن جاس انتهت من مشروعات «حياة كريمة» في 4 محافظات.. وتعاقدات جديدة بالسعودية

بالصور

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

فستان أنيق.. إيمان العاصي تبهر متابعيها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد