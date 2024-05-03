فيها موتك.. طبيبة تحذر من مشروب ممنوع تناوله بعد الفسيخ والرنجة

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن تناول المشروبات الغازية بعد الفسيخ.

وقالت نوح في منشورها " عادة فيها فيها موتك خلي بالك.



وحذرت سماح من تناول المشروبات الغازية بعد أكل الفسيخ أو الرنجه او اي ملوحة .

وذلك لأن بها بيكاربونات الصوديوم أو مانسميه الصودا وقد تعمل تعجيز بالجسم من أنه يتخلص من الأملاح الزايدة بعد اكل الملوحة وبيزود احتباس الماية بالجسم وهيزيد الاحساس بالاجهاد وزيادة ضربات القلب وارتفاع الضغط.



كما يمكن شرب المشروبات الغازية بعد أكل الأسماك المملحة بساعتين او تلاتة ساعات وليست بعد الاكل مباشرة لانه فعلا غلط.