غير تقليدية .. طريقة عمل الصيادية اللذيذة

اذا كنتي من محبي الأسماك نقدم لكي طريقة غير تقليدية لتناول السمك ونقدم لكي اليوم طريقة عمل الصيادية بسمك الفيليه

مقادير الصيادية بسمك الفيليه

1 كيلوغرام سمك فيليه

2 كوب أرز مغسول

2 ملعقة صغيرة كمون ناعم

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ كوب زيت نباتي

½ 2 كوب ماء

1 حبة بصل، مفرومة

1 ملعقة صغيرة بهارات سمك

4 فص ثوم مهروس

1 حبة ليمون مقطعة

1 ملعقة صغيرة سماق

طريقة عمل الصيادية بسمك الفيليه

اغسلي السمك، ثم تبليه بالملح، السماق، البهارات، الكمون. واقليه في الزيت.

اقلي البصل والثوم في قدر على النار، بعدها اصنعي طبقة من السمك في قاع القدر، ثم أضيفي لها خليط البصل والثوم.

ضعي كمية الأرز فوق السمك، ثم أضيفي الماء. واتركيه ينضج على نار هادئة.

اسكبي الصيادية في طبق تقديم وقدميها ساخنة.

رز الصيادية بدون سمك

مقادير رز الصيادية بدون سمك

2 كوب أرز أبيض مغسول ومنقوع

3 حبة طماطم مفروم

1 حبة جزر، متوسطة الحجم مبشورة

1 حبة بصل، كبيرة الحجم مقطعة

3 ملعقة كبيرة زيت

3 كوب ماء

1 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة كمون

طريقة عمل رز الصيادية بدون سمك

في قدر على النار، سخني الزيت ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يصبح بني اللون.

أضيفي الطماطم ثم الجزر للخليط مع استمرار التقليب. ثم الملح، الفلفل الأسود والكمون. واتركيهم قليلاً حتى مرحلة التسبيك.

أضيفي الأرز وقلبيه جيداً، ثم كمية الماء، واتركيه ينضج على نار هادئة.

اسكبي الأرز في طبق تقديم، وقدميه ساخناً مع الأسماك والسلطة.

