الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد الخسارة من أودينيزي.. صيحات الاستهجان تُطارد لاعبي ميلان

إي سي ميلان
مجدي سلامة

بعد خروجه من سباق لقب الدوري الإيطالي، ينظر نادي ميلان بقلق إلى الفرق التي تليه في الترتيب بعد خسارة مفاجئة بنتيجة 3-0 على أرضه أمام أودينيزي يوم السبت.

تعرض ميلان لهتافات استهجان عالية أثناء خروجه من الملعب بعد هزيمته الثالثة في أربع مباريات.

لم يكن فريق ميلان متأخراً بتسع نقاط فقط عن متصدر الدوري إنتر ميلان، بل كان متقدماً بست نقاط فقط عن يوفنتوس وروما، صاحبي المركزين الخامس والسادس، في الصراع على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

كان من المقرر أن تلعب جميع الفرق المحيطة بميلان في الترتيب هذا الأسبوع، وكان بإمكان يوفنتوس تقليص الفارق بفوزه على أتالانتا في وقت لاحق من يوم السبت.

تألق نيكولو زانيولو مع أودينيزي في سان سيرو. انطلق بهجمة مرتدة من عمق ملعبه وتجاوز بعض المدافعين قبل أن يمرر الكرة إلى اليمين لآرثر عطا، الذي أرسل عرضية انحرفت عن مسارها بعد أن اصطدمت بدافيدي بارتيساغي - مسجلة هدفاً عكسياً من مدافع ميلان الشاب.


كما صنع زانيولو الهدف الثاني لأودينيزي في الدقيقة 37 بتمريرة عرضية رائعة من اليمين ليحولها يورغن إيكيلينكامب برأسية.

قبل لحظات، سدد كينان ديفيس كرة ارتدت من العارضة بعد أن تصدى لها حارس مرمى ميلان مايك ماينان، واضطر بارتيساغي إلى إبعاد محاولة من على خط المرمى في نهاية الشوط الأول.

كانت صيحات الاستهجان قد بدأت بالفعل بحلول ذلك الوقت، كما تعرض ميلان لانتقادات لاذعة من قبل مشجعيه خلال الاستراحة.

تبددت آمال الروسونيري في انتزاع شيء ما من المباراة في الدقيقة 71 عندما سجل عطا الهدف الثالث لأودينيزي، متظاهراً بالتسديد في الزاوية البعيدة قبل أن يسدد الكرة في الزاوية اليسرى السفلية.

