الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

عبد الفتاح تركي

موعد صرف تكافل وكرامة أبريل 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي .. مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026، ارتفعت معدلات البحث بشكل ملحوظ عبر محركات البحث، خاصة من جانب المستفيدين الذين يسعون لمعرفة تفاصيل الصرف وخطوات الاستعلام بالرقم القومي، في ظل أهمية هذا الدعم النقدي لملايين الأسر المصرية التي تعتمد عليه في تلبية احتياجاتها الأساسية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لبدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2026 اعتبارًا من يوم 15 أبريل 2026، وذلك لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، من بينهم حاملو بطاقات ميزة، حيث يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ومنافذ الصرف المعتمدة، بما يضمن سهولة حصول المستحقين على مستحقاتهم المالية من دون معوقات.

ويأتي هذا الموعد في إطار الجدول الزمني المنتظم الذي تعتمده الدولة لصرف الدعم النقدي، بما يحقق الاستقرار للمستفيدين ويساعدهم على تلبية احتياجاتهم المعيشية بصورة مستمرة.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026 بشكل إلكتروني، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى الرسمية، حيث يمكن للمستفيدين إدخال الرقم القومي الخاص بهم لمعرفة تفاصيل استحقاقهم وحالة البطاقة بسهولة.

وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المواطنين، وتساعدهم في متابعة حالة معاشهم بشكل دوري، سواء من حيث الاستحقاق أو قيمة الدعم أو حالة البطاقة.

تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال تنفيذ الخطوات الآتية، والتي تتيح الوصول إلى البيانات بشكل سريع ودقيق:

  • الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.
  • الضغط على أيقونة استعلام.
  • تظهر نتيجة الاستعلام متضمنة بيانات المواطن بشكل كامل.

وتشمل نتيجة الاستعلام مجموعة من البيانات المهمة، من بينها المحافظة، والإدارة الاجتماعية، والوحدة الاجتماعية المسجل بها المواطن، إضافة إلى الرقم القومي، واسم المستفيد، ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.

كما توضح نتيجة الاستعلام نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وحالة البطاقة سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع ذكر سبب التجميد أو الإيقاف في حال وجوده، وفي حالة سريان البطاقة يتم توضيح قيمة المبلغ المستحق للمستفيد.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

يستهدف برنامج تكافل وكرامة دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تشمل الفئات المستحقة الفئات الآتية:

  • الأسر التي تعاني من الفقر.
  • ذوو الإعاقة.
  • كبار السن فوق 65 عامًا دون وجود دخل ثابت.
  • الأيتام.
  • النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات.
  • أطفال المدارس من الأسر المستحقة.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تقديم دعم نقدي منتظم.

الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات الأساسية للتقديم في البرنامج، والتي يجب توافرها لضمان قبول الطلب، وتشمل الأوراق الآتية:

  • صورة بطاقة الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة فوق 18 عامًا.
  • شهادة الميلاد المميكنة للأطفال.
  • قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • بطاقة التموين إن وُجدت.
  • قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة.
  • قيد جامعي للأبناء الملتحقين بالجامعة.
  • ما يثبت الإعاقة أو المرض المزمن إن وُجد.
  • شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.
  • شهادة سجن في حال سجن الأب أو الأم.

وتسهم هذه المستندات في التحقق من استحقاق المتقدمين للدعم وفقًا للمعايير المحددة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الشروط التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتتمثل في الشروط الآتية:

  • ألا يقل عمر المتقدم للحصول على المعاش عن 65 عامًا.
  • ألا يكون رب الأسرة أو زوجته من العاملين في الوظائف الحكومية أو الخاصة.
  • أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • أن يكون من أصحاب الأمراض المزمنة.
  • أن يكون لدى الأسرة أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
  • ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.

وتأتي هذه الشروط في إطار آليات الاستهداف التي تعتمدها الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

