التضامن تشارك في ورشة بواشنطن لتعزيز التحليل المتقدم لبرنامج “تكافل وكرامة”

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في وفد من برنامج “تكافل وكرامة”، في ورشة عمل فنية دولية بعنوان “إطلاق الإمكانات المعرفية: تحليلات مبتكرة لأثر برنامج تكافل وكرامة”، والتي عُقدت جلساتها بمقر مكتب البنك الدولي في واشنطن وافتراضياً، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين وممثلي المؤسسات البحثية والتنموية.

وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي، وبدعم من الحكومة البريطانية، بهدف تعظيم الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتيحها قواعد بيانات تكافل وكرامة بعد مرور أحد عشر سنة من تنفيذ البرنامج بدءا من عام 2015.

واستعرضت الورشة عددا من التحليلات المتقدمة التي تسهم في تحسين كفاءة السياسات الاجتماعية لبرامج الحماية الاجتماعية بشكل عام وبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بشكل خاص باعتباره أهم الركائز الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وحقق تطورًا ملحوظًا على مدار أكثر من عقد كامل بما يعكس التزام الدولة بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.

وناقشت ورشة العمل عددا من الدراسات التحليلية التي تناولت تطور البرنامج ومختلف أوجه ما له من أثر بشأن العديد من الأبعاد التي كان علي رأسها تقليل معدلات وفيات الأطفال، والأثر الإيجابي لتداول المساعدات النقدية علي مستوي الاقتصاد القومي، فضلًا عن المزيد من التحليلات العميقة بشان خصائص وديناميكيات الدخول والخروج من البرنامج علي مدار هذه السنوات.

وعرض هذه الدراسات من طرف خبراء دوليين وأكاديميين بارزين، تلاها جلسات نقاش متعمقة بمشاركة متخصصين من البنك الدولي ومؤسسات دولية، بهدف مراجعة المنهجيات وتعزيز جودة النتائج واستخلاص الدلالات التطبيقية للسياسات العامة.

كما تضمنت أعمال الورشة مناقشة سبل نشر مخرجات الدراسات في صورة تقارير رائدة وأوراق سياسات، إلى جانب بحث آليات تعميم الاستفادة منها في تطوير برامج الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.

وفي ختام الورشة، تم الاتفاق على الخطوات المستقبلية التي تلخصت في ترتيب إعداد تقرير وافي مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والبنك الدولي تم فيه استعراض الدراسات المشار إليها، بالإضافة إلى ترتيب تنظيم فعالية رفيعة المستوى في القاهرة لإطلاق النتائج النهائية لهذه الدراسات إلي جانب استعراض غيرها من الصور الإيجابية التي تعزز من مكانة برنامج “تكافل وكرامة” كنموذج دولي رائد في مجال الحماية الاجتماعية القائمة على الأدلة، وتدلل بشكل وافي علي حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تبني ما يستجد من أدوات التحليل والابتكار المتعمقة علي النحو الذي يحقق أهداف أنشطة العدالة الاجتماعية التي تستهدف الأسر الأولي بالرعاية.